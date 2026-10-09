Próximo en Camagüey evento Ciencia, docencia y conciencia

Camagüey, 9 oct.- En ocasión de celebrarse el próximo 20 de octubre el aniversario 50 de la fundación de la actual Facultad del Partido Comunista de Cuba (PCC) Cándido González Morales, tendrá lugar el evento científico Ciencia, docencia y conciencia: 50 años formando para la dirección política de la sociedad.

Jenny Ruíz Rodríguez, vicedecana docente de ese plantel, afirmó que la cita propiciará el intercambio de conocimientos, experiencias, resultados de investigación y propuestas innovadoras relacionadas con la formación política, la dirección de los procesos sociales, las Ciencias Sociales y la educación, en correspondencia con las necesidades y prioridades del contexto cubano.

Dirigido a investigadores, profesores, estudiantes, cuadros, reservas, dirigentes políticos, organizaciones de masas, profesionales, especialistas y egresados, el espacio, comentó, permitirá abordar diferentes ejes temáticos en las comisiones Las Ciencias Sociales ante los desafíos de la sociedad cubana contemporánea, La dirección política de la sociedad: desafíos, innovación y continuidad, Ciencia, docencia e innovación en la formación de profesionales y 50 años de formación para la dirección política: memoria, actualidad y futuro.

Integrada por 32 docentes, entre los que destacan especialistas en Economía, Historia y Relaciones Internacionales, Filosofía, Trabajo político-ideológico, Defensa y Seguridad del Estado, esa institución, apuntó, desarrolla la Licenciatura en Ciencias Sociales para cuadros políticos y en la cual se cursan estudios una treintena de alumnos de todas las organizaciones políticas y de masas, así como reservas del Gobierno en la provincia.

De igual manera, precisó que, como parte de la preparación, capacitación y superación de los cuadros y reservas, disponen de las maestrías en Dirección Política y en Ciencias de la Dirección, de las cuales ya han egresado siete profesionales y otros 18 prevén concluir esos programas de postgrado el próximo año.

La Facultad del PCC Cándido González Morales, en Camagüey, celebrará sus cinco décadas de historia, con la motivación, subrayó, de contribuir al aseguramiento político y comunicacional de las 176 transformaciones económicas y sociales, a partir de la preparación que realizan los docentes del centro a cuadros, reservas, dirigentes de las organizaciones políticas y de masas, así como a empresarios del territorio agramontino. (Texto: Agencia Cubana de Noticias) (Tomado de Radio Cadena Agramonte)