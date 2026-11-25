Camagüey, 24 nov.- La salinización de los suelos y las aguas subterráneas, la erosión y la pérdida de terrenos emergidos figuran hoy entre los desafíos ambientales que enfrenta el litoral norte de esta provincia de Cuba.

Las investigaciones científicas identifican una creciente vulnerabilidad de los asentamientos costeros ante los efectos del cambio climático, según el Ministerio de Ciencia y Tecnología y Medioambiente de la nación caribeña, que presta especial atención a la provincia con el 22 por ciento de los litorales del país.

El municipio de Sierra de Cubitas y el territorio de Nuevitas concentran algunos de esos escenarios, particularmente en las comunidades La Gloria-Piloto y Santa Rita, respectivamente, estudiadas por especialistas del Centro de Investigaciones de Medio Ambiente de Camagüey (Cimac).

De acuerdo con el informe final del proyecto Modelo de gestión comunitaria para el desarrollo sostenible, concluido en noviembre de 2026, el ascenso del nivel medio del mar puede incrementar la erosión y las inundaciones, favorecer el avance de la cuña salina y elevar la concentración de sales en los acuíferos y terrenos próximos a la costa.

Esos procesos representan amenazas para la disponibilidad de agua, la conservación de los suelos y las actividades agrícolas, además de propiciar la pérdida de superficies cultivables y afectar los ecosistemas naturales.

La investigación, orientada a la reducción de riesgos de desastres y la adaptación al cambio climático en las comunidades costeras La Gloria-Piloto y Santa Rita, identifica también problemas ambientales y procesos degradativos que comprometen los recursos de la tierra en ambos asentamientos.

La dimensión nacional del fenómeno encuentra respaldo en datos de la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO), que estimó en agosto de 2023 que un millón de hectáreas de tierras cultivables en Cuba estaban afectadas por la salinización, mientras otra cantidad similar podría sufrir daños en un futuro próximo.

Esa situación incide en la producción de frutas, hortalizas, arroz, maíz y otros cultivos, capitales para el desarrollo socioeconómico de la región.

Por su parte, el Primer Informe Bienal de Transparencia de la República de Cuba, presentado en 2024, registró 22 mil 681 kilómetros cuadrados afectados por la intrusión marina de 2020, lo que representa unos 851 kilómetros cuadrados más que en 2017.

El documento señala, además, que la cuña salina presenta una movilidad horizontal de entre 0,3 y tres kilómetros anuales, con una tendencia al incremento. La erosión costera constituye otro indicador de preocupación.

Asimismo, el Informe Nacional sobre el progreso en la implementación de la Nueva Agenda Urbana en Cuba, correspondiente al período 2021-2024, recoge que 208 de las 247 playas evaluadas presentan indicios de ese proceso, lo que equivale el 84,2 por ciento.

El retroceso promedio de la línea de costa en las playas arenosas del archipiélago se estima en 1,2 metros anuales. (Tomado de Prensa Latina)