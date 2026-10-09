Santa Cruz del Sur: nuevos miembros en Organización de Pioneros José Martí (+ Fotos y Post)

Santa Cruz del Sur, 9 oct.- Escolares de primer grado de este territorio ingresaron a la Organización de Pioneros José Martí, al recibir la pañoleta azul de manos de sus padres, y como parte del inicio de la Jornada Ideológica Camilo-Che.

Los nuevos miembros, ahora agrupados en la categoría de Moncadistas, luego de saludar la enseña nacional, juraron ser como Ernesto Guevara de la Serna y expresaron en alta voz su decisión de seguir por la ruta de Martí y con la guía de Fidel; para siempre estar listos ante el estudio, su primer deber, y como integrantes del Movimiento Exploradores, en la etapa inicial.

En los actos en los respectivos centros docentes se comentaron valores que caracterizaron al Che, como la empatía, la solidaridad, el compañerismo, la crítica oportuna ante lo mal hecho, la ejemplaridad, la valentía, el altruismo y la lealtad.

También se declamaron poesías e interpretaron canciones en homenaje a quien en carta de despedida a Fidel Castro, señaló, haber sentido el orgullo de haber estar a su lado, pertenecer al pueblo de Cuba y de llevar la fe que, como revolucionario, el máximo Líder Histórico de la Revolución le inculcó.

En la escuela primaria Ignacio Agramonte de la localidad cabecera, el jefe del colectivo pioneril de la institución educativa, Osduar Yorka, en las palabras de clausura del patriótico encuentro exhortó a los nuevos Moncadistas a ser modestos, sencillos, laboriosos, exigentes y responsables a la manera del inolvidable Guerrillero Heroico.



La Jornada Ideológica Camilo-Che es un homenaje anual en toda la Isla que se realiza del 8 al 28 de octubre para recordar la vida y el legado del Che Guevara y Camilo Cienfuegos.