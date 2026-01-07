Propone Ediciones La Luz novedades editoriales para 2026

Holguín, 6 ene.- Ediciones La Luz, sello de la Asociación Hermanos Saíz (AHS) en Holguín, presentó en su espacio Abrirse las Constelaciones sus títulos propuestos para 2026, donde destacan obras de narrativa, poesía y teatro.

Este año estará enmarcado en la campaña de promoción del libro y la lectura “Aquí se escucha la luz”, que celebra la unión entre la literatura y la radio, dedicada a los 90 años de creada la CMKO Radio Ángulo y al 40 aniversario de la AHS.

Natalia Riverón Díaz, directora de la emisora, agradeció esta colaboración tras haber participado en diversas ocasiones en la realización de audiolibros de la colección Quemapalabras, que preserva lecturas de autores nacionales desde las voces de jóvenes escritores holguineros.

Yailyn Ojeda, vicepresidenta de la AHS en Holguín, resaltó la importancia de crear vínculos sólidos que impulsen, promocionen y defiendan el arte joven, en este caso realzando la literatura a partir de los micrófonos.

Entre las novedades que se presentarán durante el año figuran títulos de teatro como Esta Tebas, esta Antígona, de Manuel Peláez; El libro de los golpes, de Carlos Manuel Gómez, en poesía; y El día de los santos inocentes, de Andrés Cabrera, en narrativa.

Asimismo, la editorial seguirá de cerca la obra de Borges, las conexiones entre el universo radial y la literatura, y la estética y visualidad de Caravaggio con su obra La incredulidad de Santo Tomás, llevándolos a las Romerías de Mayo, ferias del libro y al Premio Celestino del Cuento.

La campaña “Aquí se escucha la luz” fue desarrollada por el equipo creativo de La Luz a partir de la idea del diseñador Robert Ráez.

Durante la presentación, Ráez señaló que, aunque la propuesta actual es arriesgada, propone defender el libro a través del sonido y transformar lo que consideran diseño editorial en función de nuevas estructuras.

La Luz obtuvo importantes lauros en el panorama literario cubano durante el pasado año, dedicado a celebrar los 25 años de creado el Sistema de Ediciones Territoriales, como dos premios Puerta de Papel por la obra de Nathaly Hernández Chávez y Katherine Perzant, y el Premio Nuevas Voces de la Poesía a la autora Lorena Velázquez Fraga. (Tomado de Radio Cadena Agramonte)