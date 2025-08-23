Previstas a sembrar más de 14 000 hectáreas de tabaco en Pinar del Río

De las 20 000 hectáreas previstas a sembrar en el país en la campaña tabacalera 2025-2026, unas 14 623 pertenecen a la provincia de Pinar del Río, lo que representa el 70 % de la producción de la hoja en la Isla.

De acuerdo con Osvaldo Santana Vera, coordinador del Grupo Empresarial Tabacuba, aunque el inicio oficial de la riega de semilleros será el 6 de septiembre, algunas empresas del territorio como Viñales, La Palma y Consolación ya iniciaron el proceso.

Apuntó que de los 269 400 canteros que hay que regar en Pinar del Río, se prevén unos 120 000 en el mes de septiembre.

«Está planeado sembrar en octubre el 10 % del tabaco, el 55 en noviembre, el 30 en diciembre y dejar un 5 % para la primera decena del mes de enero. En el caso de la riega en túneles, que garantiza la postura del tabaco tapado, disponemos de más de 150 en el país. Recientemente se distribuyeron 84 nuevos, y de ellos se montan 40 en Vueltabajo».

Explicó Santana Vera, que se aprobó un sistema de incentivos para las vegas de segunda y el tabaco sol palo de incrementar en un 30 % el acopio a todos los productores de esta tecnología que lo hagan hasta el 31 de mayo.

«A los productores que empiecen nuevos en esta modalidad, no se les cobrarán los insumos en MLC, y a los de tabaco tapado que se incorporen al sol palo y necesiten construir casas de cura, tampoco se les va a cobrar el componente en moneda libremente convertible. Además, se incorpora un aumento del 3,6 por ciento en MLC», dijo.

En relación con las construcciones, precisó que para asegurar las más de 14 000 hectáreas a sembrar deben contar con 7 876 casas de cura, y hasta la fecha hay 6 175 terminadas.

«Aquí está el problema fundamental del incremento de siembra de la provincia, pues a pesar de los encadenamientos con las empresas agroforestales, aún no alcanzamos el promedio diario de 5 000 piezas».

Agregó que cuentan con más de 3 000 toneladas de fertilizantes para semilleros, y que el de plantación debe arribar a finales de agosto y principios de septiembre, por lo que no habrá problemas de esa índole durante la contienda.

Sobre la campaña 2024-2025, acotó que el territorio plantó 10 459 hectáreas y se cosecharon más de 15 millones de cujes.

«A partir del área cosechada se hizo un estimado de acopio, y se prevén unas 10 154 toneladas. Algunas empresas como Sandino y La Palma ya concluyeron, mientras se pronostica que para el 10 de septiembre hayan terminado las cuatro empresas del macizo.

Refirió que la provincia debe beneficiar 10 536 toneladas, y que al cierre de esta información se cumplía al 90.7 %.

»Para este proceso se aprobó la Resolución 50 que tiene que ver con un sistema de estimulación con carácter excepcional, que se va a regir hasta diciembre, y que consiste en la venta mensual de productos alimenticios a los trabajadores que participen en el beneficio en escogidas y despalillos. Este sistema posibilitó crecer en 357 toneladas de tabaco en relación con julio de 2024, y en 180 toneladas más que el mes anterior».

Destacó que a partir de la Resolución 95 dictada por el presidente del Grupo, se aprobó con carácter experimental que 133 productores del país realizaran, desde la campaña 23-24, el beneficio en escogidas habilitadas en su finca. Hoy suman 134 en el país, de ellas 58 en Pinar del Río. (Tomado de Granma)