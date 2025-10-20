Preservar la cultura nacional garantiza indispensable existencia de la Revolución cubana

Santa Cruz del Sur, 20 oct.- La preservación de las manifestaciones y tradiciones culturales de la nación frente a la agobiante colonización capitalista garantiza la indispensable existencia de la Revolución cubana. José Martí dejó escrito con mucha precisión que propagar la cultura propicia el mantenimiento de la República.

Ella como madre del decoro, savia de la libertad, como también dejara escrito el Apóstol, está en constante peligro. De ahí la importancia de protegerla como espada y escudo de las acechanzas foráneas que buscan restarle valor, gracia y fortaleza, a fin de ocupar espacio hasta dejarla desprotegida de sus raíces.

En la Constitución cubana está bien definido la defensa de la identidad y cultura nacionales y la salvaguarda de la riqueza artística, patrimonial e histórica. A su vez se promueve la creación artística en todas sus formas de expresión, conforme a los principios humanistas en que se sustenta la política cultural del Estado.

Amar a Cuba conlleva a no desprenderse de lo autóctono a tener pleno conocimiento y convencimiento de lo que significa Socialismo en medio de tanta situaciones adversas en la que ninguna institución cultural ha cerrado sus puertas. Otra significativa victoria a favor del pueblo frente al bloqueo yanqui.

El Presidente Miguel Mario Díaz-Canel Bermúdez en la clausura del lV Congreso de la Asociación Hermanos Saiz llamó a tener capacidad para reconocer lo que el mundo puede aportar en cuanto a adelantos científicos y las mejores ideas. El mandatario puso como ejemplo positivo la inteligencia artificial. Su uso en el arte, dijo, ha generado mucha polémica.