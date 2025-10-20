Keni Bernal, un joven santacruceño bendecido por la vocación artesanal

Santa Cruz del Sur, 20 0ct.- Keni Bernal Tamayo considera que nació con vocación bendecida hacia la artesanía por parte de su padre, reconocido artesano del municipio camagüeyano de Vertientes y una tía suya residente en la localidad de Trinidad, en la provincia de Santi Spíritus. “Otros familiares míos son también muy creativos.

Tengo de todos ellos un poco, me permite desarrollarme mejor en lo que hago”, manifestó el alumno de noveno grado de la escuela secundaria básica Camilo Cienfuegos de esta localidad, quien por discapacidad física motora recibe clases ambulatorias en el hogar.

Cuando repasa los contenidos recibidos de Matemática, Español, Historia de Cuba, Química, entre otras, y da solución a las tareas dejadas por profesores que lo atienden, dedica parte del día a la construcción de pulsas de diferentes colores y tamaños, diseñadas con buen gusto y estilo.

“Le he hecho pulsas a varios de mis familiares. También tengo solicitud de pedidos fundamentalmente de jóvenes. Siempre los complazco haciéndoles el trabajo acorde a sus deseos y motivaciones. Es el mejor reconocimiento que disfruto”, afirmó el bisoño artesano.

El santacruceño Keni durante el entretenido pasatiempo utiliza hilo de distintas texturas, pequeñas bolas plásticas de variados matices, con letras y figuras. Todo el material a su disposición busca combinarlo de la mejor manera cuando se sienta a crear sin apresuramientos.