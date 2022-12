Pepe Martínez y un arte llamado radio (+ Audios)

Hoy es el Día del Trabajador de la Cultura, del artista que cuando es de los buenos siente que no trabaja, de los que se desvelan por ofrecer algo mejor en un teatro, en un texto, en una imagen, o en los medios de comunicación.

Hoy es el día de Pepe y él lo sabe porque ha dedicado su vida a un arte nombrado radio.

“La radio siempre me llamó la atención… Logré entrar a Cadena Agramonte. Mi ilusión, mi deseo, era ser locutor, otra cosa no, no me interesaba. Pero el entonces director Manuel Álvarez me dijo ‘tú vas a ser actor’ y yo dije no, actor no … ”

Así se convirtió en fundador del grupo dramático Nino Moncada y la opción tomada a regañadientes, como él mismo cuenta, pasó a ser parte inmediata de su vida.

Esto y más recuerda Pepe de aquellos inicios apenas con 23 años de edad, ahora desde el espacio de trabajo de su casa, donde no falta nunca algún pedazo de radio.

Periodista, escritor, asesor y director de programas de Radio Cadena Agramonte, José Martínez Estévez entendió desde sus primeras experiencias en el medio que la radio necesita del arte en cada momento de su concepción, hasta la llegada al oyente.

También por eso y por cuanto hizo, tiene en sus manos, sumado a muchos lauros, la distinción por el aniversario 508 de la fundación de la otrora Villa Santa María del Puerto del Príncipe, que lo define como artífice y protagonista auténtico del quehacer cultural, político, económico y social de la ciudad de Camagüey.

A la pregunta de cuál de los tantos roles que le han tocado prefiere, contesta: “Todos. Es que la radio es un trabajo colectivo y se hace siempre pendientes de que no trabajamos para nosotros, sino para el público oyente”.

Para la audiencia y los lectores comparte anécdotas, recuerdos de programas que lo marcaron y más, con esa misma voz que mucho se ha escuchado desde cualquier lado de los cristales dobles en los estudios agramontinos.

“Que se quede grabado siempre en la mente de todos los radialistas y de los oyentes que la radio es un arte, no es un buró, y en lo último que escribí lo puse. Un noticiero radial es artístico, buscas la voz, la música…, la programación radial es artística”, reitera Pepe Martínez en los últimos minutos de diálogo.

“La radio es cultura. Somos parte de la cultura camagüeyana y cubana. La radio es de todos”, dice y vuelve a los guiones que ocupan aún, a sus 77 años, la mesa de trabajo que junto a toda la historia laboral acumulada lo hace merecer la felicitación compartida con todos los trabajadores cultura en el día de hoy y de quienes en una simple conversación nos convertimos de repente en aprendices de la sabiduría y la sensibilidad de este hacedor de un arte llamado radio.

(Tomado de Radio Cadena Agramonte)