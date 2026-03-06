Pese a dificultades, Cuba avanza en restablecimiento energético

Según el director del Despacho Nacional de Carga de la UNE, Félix Estrada, ya se conectaron al sistema de centro-oriente las provincias Ciego de Ávila, Sancti Spíritus, Villa Clara y Cienfuegos, y Matanzas funciona con un microsistema que alimenta una máquina de Energás Varadero.

La UNE informó que a las 13:00 hora de Cuba, en la capital ya estaban restablecidos 218 circuitos de distribución que beneficiaban a 659 mil 487 clientes (416.88 MW) para el 76.49 por ciento en la ciudad.

Añadía la fuente que permanecían afectados varios circuitos de los que ya habían sido restablecidos por déficit de generación de emergencia, teniendo en cuenta la baja disponibilidad de generación.

Se mantenían los servicios vitales en 43 centros hospitalarios y se garantizaban 10 operaciones vinculadas al servicio de agua.

La UNE indicó que el restablecimiento se realizaba de forma gradual en la medida que las condiciones del Sistema Eléctrico Nacional (SEN) lo permitía.

A las 13:12 hora de Cuba se reportaba que la Central Termoeléctrica Antonio Guiteras, la mayor unidad de generación del país, continuaba fuera de servicio mientras los equipos técnicos trabajaban intensamente en la reparación de una avería detectada en la zona baja de su caldera.

Según el parte ofrecido por fuentes de la planta, la falla consiste en una grieta localizada en la nodriza, un componente crítico del sistema.

Ante esta situación, la unidad se encuentra actualmente en proceso de enfriamiento, paso indispensable para que los especialistas puedan acceder al interior del horno y evaluar con precisión la magnitud del daño.

Mientras transcurre el enfriamiento, las labores no se detienen.

«De forma paralela -se informó-, ya se trabaja en la reparación externa del tubo afectado».

Igualmente, se está elaborando un plan integral de acciones que permita aprovechar esta intervención para solucionar otros elementos que puedan presentar deterioro, con el objetivo de optimizar el tiempo de la parada y garantizar una mayor estabilidad una vez que la unidad se sincronice nuevamente al SEN.

Sin embargo, la entidad precisó que, al cierre de la nota, varios circuitos que ya habían sido restablecidos se encuentran nuevamente afectados.

Esta situación responde al déficit de generación de emergencia y a la baja disponibilidad actual del sistema, lo que obliga a realizar ajustes constantes en la distribución de la carga.

Pese a las limitaciones, la empresa garantiza el suministro a servicios vitales.

Las autoridades eléctricas reiteran que el restablecimiento del servicio se realiza de forma gradual, en la medida que las condiciones del SEN lo permitan, y exhortan a la ciudadanía a mantener la calma ante este complejo escenario energético. (Tomado de Prensa Latina)