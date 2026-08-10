Siguen labores de rescate en escuela con desplome parcial en Cuba

La Habana, 6 ago.- Equipos especializados cubanos mantienen hoy labores de rescate en una escuela en el municipio de Remedios, en la central provincia de Villa Clara, que sufrió desplome parcial producto de un accidente, la tarde de este miércoles.

Según información desde el lugar, reproducida por el diario Cubadebate, el incidente ocurrió en la escuela secundaria básica en el campo (ESBEC) conocida como La Uno.

Los equipos especializados mantienen comunicación con una de las personas localizadas entre los escombros, lo que permite avanzar en las acciones de asistencia mientras prosiguen los trabajos de despeje, según la fuente.

En el sitio permanecen familiares de los afectados, atentos al desarrollo de las operaciones, así como las máximas autoridades políticas y gubernamentales de la provincia y el municipio, junto a representantes del municipio de Caibarién, de donde son oriundas las personas atrapadas.

Las fuerzas continúan trabajando de manera coordinada con el acompañamiento del sistema de Salud, que mantiene activados todos los recursos para garantizar la atención inmediata ante cualquier eventualidad.

Para garantizar la iluminación y la continuidad de las labores durante la noche se utiliza un grupo electrógeno en el área del operativo.

En el lugar se encuentran operando equipos del Ministerio del Interior (Minint), el Cuerpo de Bomberos, la Cruz Roja y unidades de las Fuerzas Armadas Revolucionarias (FAR), quienes trabajan coordinadamente en las labores de rescate.

De manera preliminar, se informó sobre la posible presencia de tres personas atrapadas entre los escombros.

Las autoridades mantienen el seguimiento constante a la situación y se ofrecerá información oficial en la medida en que avancen las acciones en el lugar. (Tomado de Radio Cadena Agramonte)