Organizaciones de México impulsan campaña para apoyar a Cuba (+Cobertura Ampliada)

A través de un comunicado, ambas organizaciones invitaron a participar en la iniciativa “De pueblo a pueblo, acabemos con el bloqueo”, a instalarse en el Zócalo de esta capital del 14 al 22 de febrero para que ciudadanos demuestren que la nación caribeña no está sola.

Los convocantes sugirieron apoyar con alimentos como leche en polvo, aceite, arroz, frijoles, lentejas, azúcar, atún (en lata o sobre), sardinas y espagueti, o insumos médicos como material quirúrgico, medicinas y jeringuillas, suturas, algodón y guantes quirúrgicos.

El anuncio ocurre tras la firma en enero por el presidente norteamericano, Donald Trump, de la orden ejecutiva que declara una supuesta emergencia nacional y establece un proceso para aplicar gravámenes a bienes de países que suministren crudo a la mayor de las Antillas.

Tal decreto, otra vuelta de tuerca en el cerco económico impuesto a Cuba desde hace más de 60 años, es parte de la actual política de máxima presión de Washington contra la isla, e intenta justificarse con el interés de la seguridad nacional y la política exterior de Estados Unidos.

Las organizaciones solidarias denunciaron que el republicano pretende paralizar a la isla, pues sin petróleo no hay energía eléctrica, ni funcionan hospitales, escuelas y otros centros, lo cual tacharon de “genocidio y la mayor violación de los derechos humanos” de ese pueblo.

Ante este panorama, agregaron, “el pueblo mexicano –que se caracteriza por su solidaridad, fraternidad y hermandad histórica con el pueblo cubano-, responde decididamente para no permitir que se castigue de manera injusta” a los ciudadanos de la isla.

“Lo que el bloqueo niega, la solidaridad lo entrega”, aseveraron las organizaciones, al subrayar que cada producto llegado a Cuba “rompe el cerco imperial”.

Al sostener que no se trata de un acto de caridad, sino de reciprocidad, reconocieron que la lucha de un pueblo contra la hostilidad de Estados Unidos “es también nuestra lucha frente a las fuerzas fascistas del imperio por imponer su hegemonía y dominar a Nuestra América”.

Disímiles voces en México, desde parlamentarios hasta organizaciones sociales y partidos políticos, se han pronunciado en respaldo a la nación caribeña frente al asedio energético de Estados Unidos, calificado además de cruel y anacrónico.

La presidenta Claudia Sheinbaum calificó de injusta la medida de Trump contra la isla, llamó a eliminar las sanciones y aseguró que su país mandará más apoyo a la nación, luego de que el domingo dos buques partieran hacia Cuba con 814 toneladas de ayuda material. (Tomado de Prensa Latina)