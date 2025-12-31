Ofrecen en Nuevitas atención especializada a pacientes con secuelas del chikungunya

Nuevitas, Camagüey, 30 dic.- En este municipio camagüeyano incorporaron consultas para manejo multidisciplinario de pacientes en la fase crónica del chikungunya, debido a la proliferación e incidencia de esta arbovirosis en la población.

Geima Álvarez Calero, jefa del Departamento de Atención Primaria de Salud en la Dirección General de Salud de la localidad, especificó que iniciaron en el Servicio Integral de Rehabilitación perteneciente al policlínico Francisco Peña Peña de esta ciudad, mientras que en el Décimo Aniversario, de Camalote, funcionará a partir de la próxima semana.

A las consultas -que transcurrán una vez a la semana- podrán asistir los lugareños remitidos por su médico de familia por encontrarse en la fase crónica y mantener dolor muscular esquelético de moderado a severo con o sin incapacidad funcional.

Las citas acontecerán los viernes en Nuevitas y los lunes en Camalote, y contará con especialistas como Clínico, Médico General Integral, Fisiatra y Psicólogo, y de ser necesario un Pediatra.

Desde mediados del presente calendario Cuba enfrenta la trasmisión del virus del chinkunguya, no obstante según autoridades sanitarias es favorable el enfrentamiento a las arbovirosis y en las últimas semanas disminuyeron los casos de síndrome febril inespecífico, signo que caracteriza a estas enfermedades trasmitidas por el mosquito Aedes aegypti. (Tomado de Radio Cadena Agramonte)