Músico Arturo O´Farrill: Cuba no es amenaza para Estados Unidos

La Habana, 17 feb.- El compositor y pianista cubano Arturo O´Farrill, ganador de seis premios Grammy, expresó hoy su respaldo a la soberanía de su país y denunció el recrudecimiento de las medidas coercitivas del gobierno de Estados Unidos.

En una declaración difundida por el Instituto Cubano de la Música, O´Farrill calificó de cruel la política de Washington, que incluye restricciones al suministro de petróleo y aranceles a países dispuestos a brindar ayuda humanitaria a la isla caribeña.

Literalmente está matando de hambre a diez millones de cubanos; la nación más rica del mundo está viendo a seres humanos sufrir y morir a 90 millas del sur de Key West, afirmó el músico, fundador de la institución cultural Belongó en la ciudad de Harlem.

El artista, merecedor de dos Grammy Latinos, subrayó que Cuba no representa amenaza alguna para la seguridad de la nación estadounidense, pues no posee armas de destrucción masiva ni alberga terroristas.

En cambió, destacó que la isla mantiene un profundo respeto la cultura estadounidense, reflejado en un festival de jazz mundialmente reconocidos y destacados jugadores de béisbol.

Cada año, recordó O´Farrill, la Asamblea General de las Naciones Unidas aprueba de manera abrumadora una resolución que exige el fin del embargo contra Cuba, considerado por el músico como “un monstruoso acto de crueldad”.

La declaración se suma a las voces de artistas e intelectuales que desde dentro y fuera del país reclaman el levantamiento de las medidas coercitivas unilaterales y la normalización de las relaciones con Cuba. (Tomado de Radio Cadena Agramonte)