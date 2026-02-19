Marrero Cruz supervisa avance de sistemas fotovoltaicos y llama a perfeccionar la producción local de alimentos

La Habana, 18 feb.- La transición energética hacia fuentes renovables se ha convertido en un pilar esencial para enfrentar los desafíos actuales del país. En este contexto, Cuba avanza en su programa de instalación de sistemas solares fotovoltaicos, tema analizado en la reunión mensual de trabajo con los gobernadores y el Intendente del municipio especial Isla de la Juventud.

El encuentro fue encabezado por el primer ministro, Manuel Marrero Cruz, y contó con la participación, mediante videoconferencia, de Esteban Lazo Hernández, presidente de la Asamblea Nacional del Poder Popular y del Consejo de Estado, ambos miembros del Buró Político, así como de los representantes de los territorios, quienes también se conectaron por esta modalidad.

El ministro de Energía y Minas, Vicente de la O Levy, actualizó sobre la marcha de las medidas para enfrentar la situación actual, con énfasis en la instalación de los sistemas solares fotovoltaicos destinados a maestros, médicos y Héroes del Trabajo.

Hasta la fecha, dijo, se han vendido 8 827 sistemas de los 10 200, y se han instalado 7 719, que representan el 87,4 %. Todo ello, subrayó, «ha tenido un impacto muy bueno».

Ante este escenario, el Jefe de Gobierno destacó la importancia de las acciones que se implementan para garantizar la sostenibilidad energética, e insistió en la necesidad de continuar avanzando en la sustitución de los combustibles, a través de soluciones locales. Reconoció, además, el aporte de las formas de gestión no estatal para garantizar la vitalidad de algunos centros importantes.

El balance municipal de alimentos, su conformación, gestión, evaluación y control en el año 2026 fue otro de los asuntos evaluados en la jornada.

Al presentar el informe, el vice primer ministro, Jorge Luis Tapia Fonseca, reiteró que hoy las actividades más importantes en un municipio son las relacionadas con la situación energética, la defensa del país y la producción de alimentos. “El municipio que no tenga claro qué resultados tuvo el balance de alimentos no está a tono con las prioridades del Gobierno, ni está cumpliendo con las indicaciones del Partido”.

Sobre el balance municipal de alimentos, Marrero Cruz insistió en que representa una herramienta imprescindible, que permite llevar la dirección y el control en un tema determinante. “Hay que tener definidas las demandas, las producciones que hay que garantizar a nivel local, a nivel de territorio, los aseguramientos, así como el control de todo lo que se produce, que es uno de los problemas fundamentales, por eso hay que seguir perfeccionando la contratación”, recalcó.

Otro de los temas abordados fue el cumplimiento del plan de viviendas al cierre del mes de enero. En cuanto a la adaptación de contenedores marítimos, trascendió que se realizan acciones de transformación a más de 600 y se concluyeron 34 con el certificado de habitable.

La agenda también incluyó el análisis de la gestión de la comunicación comunitaria y la actualización de los portales del ciudadano, como mecanismos para consolidar el diálogo social participativo y lograr una mayor articulación de los actores locales en la solución de los problemas.

El Jefe de Gobierno llamó a actualizar las estrategias de comunicación, a tono con las complejidades actuales, con un enfoque comunitario.

La población requiere información constante, oportuna y precisa. En las comunidades tienen que funcionar todas las estructuras, conversando, escuchando, explicando, aprendiendo con el pueblo, aseveró.

En este encuentro también se agradeció el gesto solidario del Gobierno mexicano y se informó sobre la distribución y entrega de la ayuda recibida en días recientes, proceso en el cual se priorizarán las personas y familias en situación de vulnerabilidad e instituciones sociales. (Tomado de Radio Cadena Agramonte)

