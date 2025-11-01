Maritza Arribas mantenida en Mundial Sénior de Ajedrez

La Habana.- LA CUBANA Maritza Arribas acordó tablas hoy con la escocesa Ketevan Arakhamia-Grant y se mantuvo entre las cinco mejores jugadoras del Campeonato Mundial Sénior de Ajedrez, que finaliza este sábado en Gallipolli, Italia.

Ganadora en 11 ocasiones del certamen nacional, Maritza llegó ahora a 6,5 puntos de 10 posibles en el segmento para mayores de 50 años, y aunque por desempate ocupa la quinta plaza es una de las incluidas en el grupo de las que escoltan a la líder.

Esa posición la ocupa la mencionada Arakhamia-Grant, quien con la igualdad ante la santiaguera quedó en ocho unidades y es desde ya la reina del certamen. Su acumulado es inalcanzable para cualquiera de las que le siguen en el ordenamiento, incluida la sueca Pia Cramling y la israelí Masha Klinova que ocupan las plazas dos y tres, en ese orden.

Maritza asumirá la oncena y última ronda con opciones de quedar entre las medallistas, aunque para eso deberá como primer imponerse a la georgiana Sopio Tereladze que es su contraria en la despedida y luego estar atenta a los restantes resultados.

En el torneo entre hombres mayores de 65 años también hay presencia de la federación cubana con el villaclareño Luis Sieiro, que aparece en el puesto 17 con siete rayas luego de acordar la paz con Jean-Luc Roos.

En el cierre será contrario del brasileño Herman C. Van Riemsdijk, también dueño de siete puntos e instalado en el lugar 13.

Por desempate la vanguardia la ocupa el ucraniano Alexander Reprintsev, quien con ocho unidades enfrentará en la ronda del adiós al georgiano Zurab Sturua. (Tomado de Jit)