Logra buenos resultados cooperativa campesina de Camagüey

Camagüey, 12 ago.- Los asociados a la Cooperativa de Créditos y Servicios (CCS) Raúl Gómez García, del municipio de Camagüey, se esfuerzan cada jornada para vencer las dificultades y salir adelante.

Muestra de ello es que aun con las limitaciones de recursos, la situación electroenergética y todo lo que tiene que ver con el proceso de bancarización sobrecumplen sus planes productivos.

Su presidenta, Blanca Victoria López Guerrero, refirió que hasta el cierre de julio entregaron a la industria cerca de 58 mil litros de leche, volumen superior al planificado para la etapa.

De igual manera superaron en un 7% lo pactado con respecto a la carne y en un 54% las viandas, hortalizas y frutas; entre ellas ají, plátano, yuca, calabaza, melón, mango y tomate.

El compromiso de los hombres y mujeres de la CCS Raúl Gómez es mantener en 2025 la condición de Vanguardia Nacional. (Tomado de Radio Cadena Agramonte)