Cuba responde ante las nuevas sanciones de Estados Unidos

La Habana, 24 jul.- El canciller de Cuba, Bruno Rodríguez, rechazó las nuevas sanciones anunciadas este jueves por Washington contra la nación caribeña y aseguró que las restricciones buscan imponer un castigo colectivo al pueblo.

Sus declaraciones se produjeron después de que el Departamento de Estado de EE.UU. informara sobre medidas contra entidades e individuos del sector energético, de transporte marítimo, así como misiones médicas en el extranjero.

«Cada acto de agresión del Gobierno de EE.UU., como las medidas anunciadas este 23 de julio por el secretario de Estado [Marco Rubio], demuestra que el objetivo es imponer un castigo colectivo contra todo el pueblo cubano», publicó en X.

El jefe de la diplomacia cubana enfatizó que Washington continúa negando la existencia del cerco económico contra la isla y le resulta cada vez más difícil esconder sus intenciones genocidas y el ánimo de provocar una crisis humanitaria.

Asimismo, el ministro destacó que las sanciones contra la cooperación médica cubana equivalen a una agresión contra el derecho humano al acceso a servicios de salud para cientos de miles de personas en muchas partes del mundo. «Castigan a Cuba por prestar un servicio humano y solidario que ha sido reconocido por la comunidad internacional. Lo hace el Gobierno del país más rico del mundo, empeñado en negar dicho derecho humano elemental a decenas de millones de sus propios ciudadanos», concluyó.

Mientras tanto, el Departamento de Estado declaró que las nuevas medidas tienen el objetivo de «seguir limitando el acceso del régimen cubano a fondos ilícitos, incluidos aquellos obtenidos mediante la explotación del personal médico y las prácticas de evasión de sanciones».

De este modo, en la lista de sanciones fueron incluidas tres empresas del sector energético (Centro de Investigaciones del Petróleo (CEINPET), Empresa de Energía (ENERSA) y EINARBO) y cuatro entidades relacionadas con actividades de evasión vinculadas al Grupo de Administración Empresarial (GAESA).

Además, fueron incluidas dos entidades y dos individuos señalados por el país norteamericano por participar en la gestión de las brigadas médicas cubanas en el extranjero. Entre los sancionados figuran el ministro de Salud Pública de Cuba, José Ángel Portal, y la Unidad Central de Cooperación Médica, así como la Comercializadora de Servicios Médicos Cubanos.

El 29 de enero, el mandatario de EE.UU., Donald Trump, firmó una orden ejecutiva que declara una emergencia nacional ante la supuesta amenaza inusual y extraordinaria que, según Washington, representaría Cuba para la seguridad del país norteamericano y la región.

Asimismo, anunció la imposición de aranceles a los países que vendan petróleo a la nación antillana, a lo que se suman amenazas de represalias contra aquellos que actúen contra la orden ejecutiva de la Casa Blanca.

El 20 de mayo, la Justicia de EE.UU. acusó al exmandatario cubano Raúl Castro y a otras cinco personas por presuntamente haber causado la muerte de cuatro personas, incluidos tres ciudadanos estadounidenses, en el contexto del derribo de dos aeronaves que violaron el espacio aéreo de la isla, en 1996.

Al mes siguiente sancionó al actual gobernante de Cuba y a su esposa, Lis Cuesta Peraza. (Tomado de Radio Cadena Agramonte)