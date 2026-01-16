La humanidad exige paz, reiteró copresidenta de Nicaragua

En declaraciones al Canal 6 de televisión tras la cuadragésima octava Graduación de Cadetes de la Policía Nacional, Murillo llamó a refundar las Naciones Unidas y aludió a la histórica lucha del pueblo nicaragüense por la dignidad y la convivencia armoniosa.

“Como ha dicho nuestro Comandante Daniel, el mundo, la comunidad, la familia humana exige paz; no solo queremos paz, exigimos paz”, expresó la copresidenta.

Recordó que, a lo largo de los años, Nicaragua ha defendido su derecho a vivir con dignidad y ha sostenido la paz como un valor fundamental, incluso en contextos complejos para la comunidad internacional.

En ese sentido, llamó a impulsar una refundación de las Naciones Unidas, al considerar que el organismo, creado hace casi un siglo, ya no responde a las realidades, urgencias y demandas del mundo contemporáneo.

Señaló que es necesario contar con una organización internacional que respete el derecho internacional y garantice la igualdad soberana de las naciones, independientemente de su tamaño o poder económico.

Como ejemplo de las fallas del sistema actual, mencionó las reiteradas votaciones en la ONU que demandan el fin del bloqueo contra Cuba, así como la falta de soluciones efectivas para garantizar los derechos del pueblo palestino.

Murillo enfatizó que la convivencia pacífica entre las naciones solo será posible con instituciones internacionales que defiendan los derechos de los pueblos y aseguren la participación equitativa de todos los Estados.

Asimismo, destacó los esfuerzos de Nicaragua por la reconciliación nacional y reconoció el legado de figuras históricas y espirituales que han promovido la paz y la unidad del pueblo.

La copresidenta instó a unir voces en el plano internacional para exigir respeto, paz y caminos de avance que permitan enfrentar el principal desafío de la humanidad: la lucha contra la pobreza.

“No se puede construir un futuro desde el odio o la mezquindad; la meta común debe ser vencer la pobreza y fortalecer la unión y la cohesión entre los pueblos”, afirmó.

En sus palabras, evocó el legado cultural y espiritual de Nicaragua, al rendir homenaje a Rubén Darío y a los héroes nacionales como Sandino y Zeledón, símbolos de identidad, dignidad y resistencia.

Murillo consideró que, en el contexto actual, el verdadero heroísmo consiste en trabajar por la justicia social, derrotar la pobreza y exigir paz y bienestar para todos los pueblos del mundo.

Envió un abrazo solidario al pueblo de Venezuela y a sus autoridades, al reconocer los esfuerzos por preservar la paz, la unidad y los derechos soberanos de esa nación.

Desde Nicaragua, afirmó, se renueva el compromiso con la paz, la solidaridad y la hermandad entre los pueblos, inspirados en la fuerza espiritual de los héroes y mártires que forjaron la patria. (Tomado de Prensa Latina)