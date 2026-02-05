La esperanza de vida humana es hereditaria al menos en un 50%: mucho más de lo que se creía anteriormente.

En las investigaciones con gemelos no superaron el 25%, y los estudios genealógicos no superaron el 6%.

Esta estimación se actualiza nuevamente con un estudio sobre parejas de gemelos, pero que excluyó factores ajenos a la genética, como accidentes o infecciones.

El resultado, publicado en la revista Science, es fruto de una investigación coordinada por el grupo de Ben Shenhar en el Instituto de Ciencias Weizmann.

Una heredabilidad tan alta, escriben los investigadores, es similar a la de la mayoría de los demás rasgos humanos complejos y a la heredabilidad de la esperanza de vida en otras especies.

Este resultado “tiene importantes implicaciones para la investigación sobre el envejecimiento”, escriben Daniela Bakula y Morten Scheibye-Knudsen en un comentario publicado en el mismo número de la revista.

El papel tan importante de la genética en la determinación de la longevidad, añaden, “refuerza la justificación de los esfuerzos a gran escala para identificar variantes asociadas a la longevidad, refinar las puntuaciones de riesgo poligénico y vincular las diferencias genéticas con vías biológicas específicas que regulan el envejecimiento”.

La investigación sobre el componente genético de la longevidad tiene una larga trayectoria, que a lo largo de décadas ha llevado a la identificación de varios genes vinculados a la longevidad, pero nunca se han logrado estimaciones precisas de la influencia de la genética en el envejecimiento.

Hasta la fecha, se han obtenido varios resultados en animales. En ratones, por ejemplo, se sabe que la longevidad está vinculada a un componente genético.

La nueva investigación sobre parejas de gemelos se basó en modelos matemáticos, simulaciones y numerosos conjuntos de datos relacionados con parejas de gemelos, lo que permitió distinguir las causas intrínsecas de muerte de las extrínsecas.

Se descubrió que la longevidad humana aumenta drásticamente, hasta aproximadamente el 55%, lo que sugiere que la genética es un factor central en el envejecimiento humano.

Estas estimaciones revisadas alinean la esperanza de vida humana con la heredabilidad de la mayoría de los otros rasgos fisiológicos complejos y con la heredabilidad de la esperanza de vida observada en otras especies.