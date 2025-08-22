Jóvenes se incorporan a fábricas de cementos de Nuevitas

Camagüey, Cuba. – Un total de 89 jóvenes de la provincia de Camagüey fueron contratados como aprendices de oficios en la Fábricas de Cemento 26 de Julio, del municipio de Nuevitas en Camagüey.

La integración forma parte de acciones para fortalecer la fuerza laboral de la entidad, sometida a uno de los procesos de modernización e inversiones más importantes del país en este sector, precisó el Ministerio de la Construcción (Micons) desde su sitio web.

La Empresa Empleadora del Micons desplegó iniciativas encaminadas a estimular la incorporación de personas a la producción y los servicios en un contexto de participación de diversos actores económicos.

La mayoría de los seleccionados, con edades entre 28 y 35 años y desvinculados de la vida laboral, participarán en entrevistas técnicas para determinar su preparación y optar por plazas como operarios integrales. (Tomado de Radio Reloj)