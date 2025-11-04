José María Vitier recibe el Premio Internacional de Composición 1573 en China

China, 4 nov.- El compositor y pianista cubano José María Vitier, autor de la célebre banda sonora de Fresa y Chocolate (1993), fue galardonado con el Premio Internacional de Composición “1573” de 2025, en reconocimiento a su destacada contribución a la música contemporánea y a su papel en el diálogo cultural entre Oriente y Occidente.

El anuncio se realizó durante la Ceremonia de Gala “Que la Poesía y el Vino Calienten a Todos”, celebrada el 2 de noviembre en el Centro Deportivo Olímpico de Luzhou, China.

El evento reunió a poetas, escritores, músicos y artistas de países como China, Rusia, Cuba y Perú, junto a figuras internacionales como Jackie Chan y el cantante Yan Weiwen, en un homenaje a la poesía, el vino y el intercambio cultural.

Durante la gala se entregaron los tres principales galardones de la edición: el Premio Internacional de Poesía 1573, otorgado al ruso Maxim Amelin; el Premio Internacional de Traducción de Poesía 1573, concedido a Zhang Zhenhui y al sinólogo alemán Wolfgang Kubin; y el Premio Internacional de Composición 1573, que recayó en José María Vitier, por su excepcional aporte musical y su compromiso con la cultura cubana. (Tomado de Radio Cadena Agramonte)