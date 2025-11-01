Johana Tablada: Estados Unidos no ha concretado ningún ofrecimiento de ayuda a Cuba

La Habana, 1ro nov.- La subdirectora general para Estados Unidos en la Cancillería cubana, Johana Tablada, afirmó este viernes que hasta el momento “Estados Unidos no ha concretado ningún ofrecimiento, ni ha respondido a las interrogantes que se formularon sobre el anuncio hecho por el Secretario de Estado”.

En declaraciones ofrecidas a la prensa desde la sede del Ministerio de Relaciones Exteriores, la funcionaria subrayó que “en ningún caso el Gobierno de Cuba ha puesto condiciones extraordinarias” para la recepción de ayuda internacional, y recordó que en años recientes, ante situaciones de desastre, el gobierno estadounidense ha realizado ofrecimientos “de manera respetuosa para Cuba y los cubanos, los cuales se han materializado”.

Tablada también precisó que existen mecanismos vigentes para canalizar donaciones desde organizaciones y ciudadanos estadounidenses hacia los damnificados, sus familiares o grupos específicos. “Esas vías están funcionando”, aseguró, aunque reconoció que quienes deseen colaborar deben enfrentar “restricciones que les impone el Gobierno de Estados Unidos”.

Las declaraciones se producen en el contexto de recientes anuncios oficiales sobre posibles gestos de cooperación, cuya concreción aún no ha sido confirmada por la parte estadounidense.

A continuación, Cubadebate reproduce las declaraciones a la prensa de Johana Tablada, Subdirectora General para la Dirección General de Estados Unidos:

En el día de ayer nuestra Embajada en Washington se dirigió al Departamento de Estado, con motivo de lo que publicaron. Puedo asegurar que, hasta ahora, Estados Unidos no ha concretado ningún ofrecimiento ni ha respondido a las interrogantes que se formularon sobre el anuncio hecho por el Secretario de Estado. Otros países, organismos de las Naciones Unidas, sí hicieron ofrecimientos y ya los han concretado o están en vías de concreción.

En ningún caso el gobierno de Cuba ha puesto condiciones extraordinarias. En años recientes, ante situaciones de desastre, Estados Unidos ha hecho ofrecimientos de manera respetuosa para Cuba y los cubanos, los cuales se han materializado. En lo que respecta a las personas y a las organizaciones de Estados Unidos que estén dispuestas e interesadas en ofrecer ayuda, en general, a los damnificados o a sus familiares, o a personas y grupos específicos, existen varias vías para hacerlo y esas vías están funcionando, esas vías funcionan.

Naturalmente tienen que vencer restricciones que les impone el gobierno de Estados Unidos. (Tomado de Radio Cadena Agramonte)

