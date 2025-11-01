Instituto Cubano del Libro recuerda a poeta español Miguel Hernández

La Habana, 1ro. nov.- El Instituto Cubano del Libro (ICL) conmemora el aniversario 115 del natalicio del poeta y dramaturgo español Miguel Hernández, con una publicación sobre su relación con el escritor y combatiente internacionalista, Pablo de la Torriente Brau.

Hernández forjó una estrecha amistad con el periodista cubano en 1936, en el contexto de la Guerra Civil Española (1936-1939); el lazo entre ambos fue breve, pues el corresponsal cubano cayó menos de un mes después en Majadahonda.

Descubrí un poeta en el batallón, Miguel Hernández, un muchacho considerado como uno de los mejores poetas españoles, que estaba en el cuerpo de zapadores, expresó De la Torriente en una carta del 28 de noviembre de ese año.

El texto del ICL, publicado en el portal Cubaliteraria, especifica que Hernández estuvo presente en la recuperación de los restos de Pablo; fue testigo de sus funerales, le rindió guardia de honor y leyó la Elegía Segunda ante su féretro.

Miguel también recreó la figura de Pablo en el personaje de El Cubano, de su drama Pastor de la muerte (1937), una pieza en cuatro actos y el personaje que lo representa (sin nombrarlo) no es protagónico, aunque sí de mucho carácter, relata el sitio web.

El escritor colaboró en las Misiones Pedagógicas y entabló amistad con los intelectuales españoles Luis Cernuda, Vicente Aleixandre, Rafael Alberti, María Teresa León y el chileno Pablo Neruda.

Miguel Hernández falleció a los 31 años, el 28 de marzo de 1942; es autor de las obras Viento del pueblo (1937), El rayo que no cesa (1936), Cancionero y romancero de ausencias (1938-1941) y el poema Al soldado internacionalista caído en España.

La publicación resalta que junto a Federico García Lorca es el poeta español del siglo XX más entrañable para una buena cantidad de cubanos; están incluidos en el currículo de cultura general de los estudiantes de enseñanza media superior en la nación caribeña.


