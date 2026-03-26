Iniciativa solidaria en Italia “Con el Cine y el Pueblo Cubano”

La Habana, 25 mar.- La Fundación Archivo Audiovisual del Movimiento Obrero y Democrático de Italia (Aamod), organizó la realización hoy en Roma de un evento cultural solidario con Cuba, con la proyección del documental Titón, de La Habana a Guantanamera.

Esta iniciativa se suma a otras como el Convoy Europeo que viajó en días recientes a la nación antillana, el Convoy Nuestra América y la campaña Energía para la Vida, ante el recrudecimiento del bloqueo económico contra ese país por parte de Estados Unidos, con el propósito de expresar un apoyo concreto al pueblo cubano, subraya la convocatoria.

El encuentro, con el tema “Con el Cine y el Pueblo Cubano”, tendrá lugar esta noche en la sala Zavattini, y contará con la participación del embajador de la isla en Italia, Jorge Luis Cepero, así como con una transmisión en vivo desde La Habana, con la intervención de la reconocida actriz y realizadora Mirta Ibarra, directora del filme.

Este evento es patrocinado por la embajada cubana y cuenta con el apoyo de la Asociación Nacional de Amistad Italia-Cuba (Anaic), la Confederación General de Trabajadores Italianos (CGIL), la Asociación Nacional de Partisanos de Italia (ANPI), la Promotora Social y Cultural ARCI, y la Federación Italiana de Cineclubes (FICC).

El Aamod, prestigiosa institución cultural italiana dedicada a la salvaguardia, investigación y difusión de la memoria histórica y audiovisual de esta nación, se propone promover “un momento de información, reflexión y participación” sobre lo que acontece en Cuba, y la importancia de elevar el respaldo a su pueblo, agrega la fuente. (Tomado de Radio Cadena Agramonte)