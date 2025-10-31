Venezuela desarticula plan de la CIA que buscaba justificar agresión en el Caribe

Caracas, 31 oct.- El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro puntualizó este miércoles que su Gobierno pudo desarticular un nuevo plan de la Agencia Central de Inteligencia (CIA) de Estados Unidos en aguas territoriales de Trinidad y Tobago, que pretendía inculpar a la revolución bolivariana.

Durante su visita a la Comuna “De Cara al Río”, en Brisas de Petare, el jefe de Estado enfatizó que este hecho, en el marco de la presión y agresión de Estados Unidos en el Caribe, ha revelado “la estrategia imperial, cuyo objetivo era sembrar el caos y justificar una agresión militar en el Caribe”.

Sobre el plan, detalló el presidente que “la propia CIA, con toda la maldad que los caracteriza, iba a atacar las propias naves de Estados Unidos… ¿A quién le iban a echar la culpa? ¿Qué creen ustedes, si aparecía explotando por allá una nave gringa en aguas de Trinidad y Tobago, a quién le iban a echar la culpa? Y para qué le iban a echar la culpa a Venezuela, para justificar una escalada y un enfrentamiento entre pueblos hermanos”.

Entre tanto, al detallar el “modus operandi” del complot descubierto por la inteligencia y contrainteligencia bolivariana, el presidente Maduro puntualizó que se ha vuelto a tener un éxito y se “ha derrotado el plan macabro de la CIA contra el pueblo de Venezuela y Trinidad y Tobago, ¡éxito rotundo!”.

El Jefe de Estado confirmó la captura de mercenarios y el rastreo en la zona oriental, lo que ha permitido obtener confesiones y desmantelar la operación orquestada por Washington.

De igual manera, el presidente expresó que “el imperialismo viene y siembra la cizaña, la intriga, el odio para poner a pueblos limítrofes, pueblos que han convivido en paz toda la vida, ponerlos a pelear”.

Por otro lado, resaltó la firmeza de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana (FANB) en la defensa del territorio ante las constantes violaciones del espacio aéreo por parte del narcotráfico. “Anteayer, en el marco de nuestra Constitución y nuestras leyes, se metió un avión del narcotráfico por el Caribe, nuestra aviación enseguida lo detectó y se hizo en el marco de la ley”, puntualizó.

Asimismo remarcó que “hoy entraron dos naves del narcotráfico que venían del norte y en el uso de nuestra ley y cumpliendo el respeto al Derecho Internacional y todos los protocolos ejercimos la soberanía. ¿Quién la ejerce? Nuestros militares y nuestro pueblo”. (Tomado de Radio Cadena Agramonte)