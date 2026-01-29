Homenaje a José Martí en el aniversario 173 de su natalicio

Santa Cruz del Sur, 28 ene.- Este 28 de enero se cumplen 173 años del natalicio del Héroe Nacional cubano José Martí Pérez. Figura cimera de la cultura y la independencia cubana, Martí desde muy joven se destacó por su rebeldía frente a la metrópoli española. En sus primeras creaciones se refleja el sentimiento independentista, plasmado con brillantez en su poema Abdala. Iniciador del llamado movimiento literario modernismo, escribió importantes para las letras de Hispanoamérica como los conocidos poemas Ismaelillo, los Versos Sencillos y Versos libres, y los importantes ensayos El presidio político en Cuba y nuestra América.

Martí sufrió prisión desde muy joven, fue perseguido y deportado, tuvo que viajar continuamente por todo el continente americano, por Europa, pero en cada país dejó un huella imborrable de su presencia por su actividad, política, literaria y cultural, trabajó en disimiles oficios, pero siempre mantuvo su objetivo fundamental de su vida, aglutinar voluntades para la causa libertaria cubana. Pero su mayor labor fue revolucionaria, nunca dejó su actividad independentista, sus esfuerzos siempre estuvieron encaminados a lograr la unidad de los cubanos, de los patriotas de la primera guerra, y en ese periodo entre guerras que la historia conoce como la tregua fecunda, Martí desplegó todas su energías para aglutinar a los caudillos mas importantes de la anterior contienda y sumarlos al propósito de iniciar la guerra necesaria para lograr la independencia total y definitiva de Cuba.

Desde su experiencia adquirida en los recorridos por los países de América, José Martí fue un ferviente admirador del legado independentista de Simón Bolívar, el Libertador de América, y vio como él la salvación de los pueblos de la región en la libertad política, económica y cultural, sin yugo de las potencias como España, Inglaterra, y la incipiente nación norteña de los Estados Unidos, de la que dejó su visión preclara de su política imperialista al expresar: “viví en el monstruo y le conozco las entrañas”.

Esta jornada se cumplen 173 años del natalicio de José Julián Martí Pérez, considerado por los cubanos el Apóstol de la Independencia, declarado El Héroe Nacional de Cuba, hoy se le recuerda como símbolo de voluntad inquebrantable, integridad, inteligencia superior y ejemplo de fidelidad a su patria. Martí representa para los cubanos el paradigma de revolucionario, quien lo dio todo, su vida y sacrificio por la emancipación cubana y su legado trascendió al mundo.

De su inmensa obra recordemos esa frase que encierra todo su humanismo y universalidad: “Patria es humanidad, es aquella porción de la humanidad que vemos más de cerca y en que nos tocó nacer; y ni se ha de permitir que con el engaño del santo nombre se defienda a monarquías inútiles, religiones ventrudas o políticas descaradas y hambronas». (Imagen tomada de Cubadebate)