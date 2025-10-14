Fortalecen vigilancia clínica y clasificación de fiebre en Cienfuegos

Cienfuegos, Cuba.- Ante el incremento de la morbilidad por fiebre, el sistema de salud en Cienfuegos reordenó sus servicios para reforzar la pesquisa y vigilancia clínica de las enfermedades provocadas por arbovirus.

El Doctor Edelis Molina Moreira, director de Atención Médica en la dirección general del sector, dijo que, priorizan cada día la identificación de signos de alarma en edades pediátricas, adultos y grupos priorizados.

Sobre el rescate de las consultas evaluadoras en los cuerpos de guardia de todas las áreas de salud de la provincia, Molina Moreira también informó que están constituidas por especialistas de medicina interna, pediatría, medicina general integral y epidemiólogos.

El titular de Atención Médica, Medicamentos y Tecnología de la Salud en Cienfuegos reiteró que, ante un paciente con fiebre, lo más prudente es acudir a los servicios de salud. (Tomado de Radio Reloj)