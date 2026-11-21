Camagüey, 21 nov.- En una escuela de arte, aprender también significa encontrar espacios para crear, compartir y hacer circular lo que nace en las aulas. Por eso, recuperar el Festival de las Artes después de dos años sin realizarse tuvo un significado especial para la Academia de las Artes Vicentina de la Torre: volver a impulsar el movimiento artístico entre sus estudiantes, aun en medio de circunstancias especialmente complejas. La jornada culminó con el XXVI Salón de Estudiantes.

«Realmente nos sentimos muy orgullosos de poder hacer algo, al menos por lo que es el movimiento artístico dentro de la escuela», expresó Ana Karla Téllez Morell, instructora de Teatro de tercer año y líder estudiantil. Desde que ingresó a la institución escuchaba las anécdotas de anteriores festivales, pero no fue hasta este curso que pudo participar en la recuperación de una iniciativa que considera un logro colectivo.

Para ella, los estudiantes deberían ser los principales impulsores de ese movimiento. Reconoce que quienes llegan por primera vez desconocen muchas veces las posibilidades de participación que ofrece la vida artística de la academia, pero encuentra alentador que incluso los más pequeños comiencen a involucrarse, a pesar de la timidez inicial.

Su aspiración es conseguir una mayor integración de las especialidades, con más presentaciones teatrales, exposiciones y propuestas que articulen a toda la comunidad escolar. Una integración que considera indispensable para que el Festival de las Artes alcance la dimensión que merece.

La joven, procedente de Guáimaro y estudiante becada, tampoco separa ese empeño de los sacrificios que supone permanecer en la escuela. Habló de los esfuerzos de las familias y de los propios alumnos, así como del acompañamiento de la dirección para garantizar la continuidad del curso. «Son muchos procesos muy difíciles que vivimos como estudiantes becados, pero nuestra mayor motivación es poder estudiar», afirmó.

En medio de esas experiencias, la realización del Festival adquiere otro significado. «Seguimos siendo adolescentes, pero hemos asumido con madurez responsabilidades que no son de nuestra edad», reflexionó.

Hedel Toledo, director en funciones de la Academia, calificó este como el inicio de curso más intenso y destacó la posibilidad de que los estudiantes llevaran el aprendizaje hasta la presentación ante el público, con el deseo de compartir lo realizado durante el proceso docente.

La recuperación de este espacio también invita a mirar la historia de una de sus iniciativas más perdurables. En la biblioteca de la institución tuvo lugar un encuentro con Isabel García Rosales, fundadora del Salón de Estudiantes desde su responsabilidad al frente de la Galería Alejo Carpentier y especialista de galería durante más de tres décadas. La ocasión propició, además, la donación de bibliografía, fundamentalmente revistas y catálogos, destinada a enriquecer los fondos de consulta de la escuela.

Durante la presentación, Katisleivys Sedeño, artista y profesora encargada del departamento de Artes Visuales, recordó las circunstancias que impulsaron la creación del Salón. La existencia de una academia de arte en el territorio y de jóvenes creadores en formación hacía necesario un espacio donde pudieran exhibir sus trabajos, pues no tenían acceso a los salones destinados a los profesionales. De aquella iniciativa surgió también el Salón de Vacaciones, que incorporó las obras de estudiantes camagüeyanos que cursaban estudios fuera de la provincia.

Sedeño evocó sus propios acercamientos al mundo artístico desde la etapa estudiantil y el contacto con personas como Isabel, a quien reconoció entre las referentes que la estimularon a investigar y leer. «Es un lujo tener una escuela como esta que ha formado maravillas», expresó Isabel García Rosales. También recordó las exposiciones que acompañaban las tesis de graduación y defendió la vocación como una condición esencial para el arte.

El Festival desarrollado durante esta semana incluyó una mascarada, concursos de instructores y ballet, reconocimientos a profesores por su labor pedagógica, intercambios con docentes y una clase magistral impartida por Janixe del Rosario Jiménez, directora del Ballet Folklórico de Camagüey. También participaron invitados como el coro infantil Andarín, dirigido por Cecilia Riverón. En la Galería Alejo Carpentier, los estudiantes de Artes Visuales asistieron a una conferencia de Nelson Miranda, quien presenta allí una muestra retrospectiva de su obra.

La Academia cuenta actualmente con 236 estudiantes en las especialidades de Actuación, Ballet, Artes Visuales e Instructores de Teatro y de Artes Plásticas.

Como parte del programa se reconoció la labor pedagógica de Alberto la Red Collado, de Artes Visuales; Acela Piña Montoya, de Ballet; Leonardo Leyva, de Actuación, y Niurka Antuñedo, de Instructores de Artes.

El XXVI Salón de Estudiantes concedió sus premios a Elizabeth Echemendía Legón, de segundo año de Instructores, por Naturaleza muerta; María Carla González Batista, de primer año de Instructores, por La travesía; Jean Carlos Pérez, de cuarto año de Artes Visuales, por Antítesis del espejismo; Laura de la Caridad Soler Finlay, de segundo año de Artes Visuales, por El laberinto de Moha, y Camila Yeras Espinosa, de primer año de Artes Visuales, por El peso de soltar.

El Festival volvió a demostrar que la formación artística también necesita de esos espacios donde el aprendizaje se convierte en creación compartida. Mantener vivo ese movimiento dentro de la Vicentina es, como sugiere Ana Karla, una tarea que corresponde asumir a toda su comunidad. (Por: Yanetsy León González / Adelante)