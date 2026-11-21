La Habana, 21 nov.- El beisbol cubano comienza a delinear su hoja de ruta en la arena internacional con compromisos de peso para el cierre del actual año y el arranque de 2027. Entre la defensa de su hegemonía planetaria en el Beisbol5 y el regreso de los clubes campeones a torneos regionales e intercontinentales de primer nivel, la pelota de la Mayor de las Antillas tendrá exigentes pruebas a corto y mediano plazo.

El calendario de la pelota tradicional tiene desde este viernes su última competencia con el Panamericano Sub-12 en Santo Domingo. Luego, el primer trimestre de 2027 abrirá con dos torneos de clubes de gran relevancia.

La capital venezolana volverá a ser la sede de la Serie de las Américas que, por primera vez, expande su nómina a diez selecciones divididas en dos llaves. Cuba estará representada por los Leones de Industriales, en su condición de monarcas de la Liga Élite.

El sorteo ubicó a la escuadra azul en un exigente grupo a junto a los representativos de Venezuela, Puerto Rico, Curazao y Nicaragua. La llave b quedó conformada por México, República Dominicana, Panamá, Colombia y Argentina.

La tropa antillana buscará superar la actuación de la edición precedente, cuando los Cocodrilos de Matanzas se adjudicaron la medalla de bronce tras doblegar por 7-2 a las Águilas Metropolitanas de Panamá y cerrar con balance parejo de 4-4.

La Liga de Campeones llegará a Nicaragua en marzo. Constituirá el estreno histórico de la versión global del ambicioso proyecto de la Confederación Mundial de Beisbol y Sóftbol, diseñado para medir a los clubes monarcas de varias de las principales ligas del planeta.

El pasaje cubano a territorio nicaragüense pertenecerá, por derecho propio, al conjunto que levante el trofeo de la actual Serie Nacional 65. Esta experiencia dará continuidad a la incursión que tuvieron los Cocodrilos de Matanzas en la versión continental disputada en México, en la que los yumurinos anclaron en la cuarta posición.

BEISBOL5 A LA DEFENSA DE LA CORONA MUNDIAL

Antes de que caiga el telón de 2026, la atención del movimiento beisbolero se concentrará en Carolina, Puerto Rico, sede de la iii Copa Mundial de Beisbol5, prevista del 8 al 13 de diciembre.

Cuba, monarca indiscutible en las dos ediciones precedentes (Ciudad de México-2022 y Hong Kong-2024), encarará un torneo inédito que por primera vez albergará a 16 naciones. El representativo caribeño quedó sembrado en el grupo d junto a Corea del Sur, Túnez y Estados Unidos, su rival en la jornada de apertura.

Pese a debutar en citas mundialistas de la disciplina, el combinado estadounidense inscribió una nómina de notable perfil atlético, integrada por exjugadores profesionales de Ligas Menores como Jayce Easley y Jake MacKenzie, talentos del sistema universitario y figuras curtidas del softbol y el beisbol para damas, encabezadas por la tres veces internacional Amanda Gianelloni, subcampeona mundial con la novena femenina de Estados Unidos en 2024.

La selección antillana, dirigida por Pablo Terry, afina detalles competitivos a la espera de los trámites finales de visado que permitan oficializar los ocho nombres definitivos del plantel mixto que intentará rubricar un histórico tricampeonato mundial. (Tomado de Granma)