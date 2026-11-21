Camagüey, 21 nov.- Con 67 años de labor ininterrumpida en favor de la salud de la población, el Hospital Provincial Clínico Quirúrgico Docente Amalia Simoni, ubicado en la capital agramontina, reafirma su compromiso con la atención médica, la formación de profesionales y el desarrollo de iniciativas de profundo sentido humano.

Inaugurada el 27 de noviembre de 1959 por el Comandante en Jefe Fidel Castro Ruz, la institución surgió como hospital antituberculoso y, con el paso del tiempo, amplió sus funciones hasta convertirse en un importante centro clínico quirúrgico y docente del territorio camagüeyano.

La jornada conmemorativa por este aniversario incluye la celebración de los 50 años del servicio de Medicina Física y Rehabilitación, cuya labor se mantiene a pesar de las dificultades materiales, con el propósito de mejorar la calidad de vida de los pacientes y favorecer su reincorporación a la sociedad.

Yanet Pérez Guerrero, su directora, explicó que entre las iniciativas sobresale el primer aniversario del proyecto Alegría y Esperanza, dedicado a la atención de personas en situación de vulnerabilidad mediante acciones especializadas, fundamentalmente en hogares de ancianos y casas de niños sin amparo familiar.

Resaltó, además, que tendrá lugar el primer Taller Provincial de Geriatría, titulado Contemporaneidad de las demencias, espacio dirigido al intercambio de conocimientos y experiencias sobre los desafíos que representa la atención a las personas con trastornos neurocognitivos.

La directiva destacó que estas actividades constituyen una oportunidad para reconocer la entrega, sensibilidad y responsabilidad de los trabajadores, quienes, desde diferentes áreas, contribuyen diariamente a sostener la asistencia y la calidad de la atención.

El «Amalia Simoni» cuenta con cuatro servicios provinciales como Hematología, Geriatría, Rehabilitación y Neumología, fortalezas que consolidan su papel dentro de la red de instituciones sanitarias en esta demarcación centro-oriental cubana.

Suma a su función asistencial una importante labor docente, respaldada por el nivel científico de sus profesionales, que contribuye a la preparación de nuevas generaciones de médicos, enfermeras, técnicos y especialistas.

A más de seis décadas de la inauguración, el hospital camagüeyano mantiene el legado de servicio que marcó sus orígenes y encuentra en el esfuerzo colectivo de sus trabajadores la principal garantía para brindar atención a la población. (Fuente: Agencia Cubana de Noticias) (Tomado de Radio Cadena Agramonte)