Expresa Díaz-Canel solidaridad con Catar por ataque israelí

La Habana, 12 sep.- Miguel Díaz-Canel, Primer Secretario del Comité Central del Partido Comunista de Cuba y Presidente de Cuba, expresó su solidaridad con el Emir y el pueblo de Catar ante los ataques de Israel a la sede de Hamas en Doha, capital catarí.

A través de su cuenta en X, el mandatario calificó de inadmisible las acciones israelí y aseguró que el hecho es una flagrante violación de la soberanía de ese Estado árabe y una grave amenaza a la paz de Oriente Medio.

Bruno Rodríguez Parrilla, ministro cubano de Relaciones Exteriores, también condenó el hecho y afirmó que constituye una nueva ejecución extrajudicial del sionismo, una flagrante violación del Derecho Internacional y a la soberanía de Catar.

Este martes 9 de septiembre, Israel lanzó un ataque en Catar contra líderes de Hamas mientras estos se reunían para considerar una propuesta de Estados Unidos para un alto el fuego en la Franja de Gaza.

Los ataques israelíes en Doha impactaron el exclusivo barrio residencial de West Bay Lagoon.

Hamas indicó en un comunicado que sus principales líderes sobrevivieron al ataque, pero que cinco miembros de menor rango murieron.

El ataque coincidió con la orden de Israel de evacuar completamente Ciudad de Gaza, ordenando a los residentes evacuar la zona ante una inminente operación militar. (Tomado de Radio Cadena Agramonte)