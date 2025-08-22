Exposición “Fidel y los intelectuales” se inaugura en la Embajada de Cuba en México

México, 22 ago.- La exposición “Fidel y los intelectuales”, muestra fotográfica que reúne momentos emblemáticos de Fidel Castro Ruz junto a relevantes intelectuales, creadores y artistas de Cuba y el mundo, se inauguró recientemente en la sede de la Embajada de Cuba en México como parte de los festejos por el 99 aniversario del Líder Histórico de la Revolución.

La velada estuvo presidida por el Embajador de Cuba en la nación azteca, Marcos Rodríguez Cuesta.

La inaguración cumple un programa de itinerancia internacional, diseñado por el Consejo Nacional De Las Artes Plásticas, CNAP, por varios estados mexicanos, donde ha tenido buena acogida e impacto en la población.

Las fotos que integran la exposición, forman parte de la Colección del CNAP, conformada por artistas del lente que inmortalizaron la imagen del Comandante en Jefe a lo largo del tiempo y que hoy componen la épica revolucionaria.

En tierra de Benito Juárez, el llamado Benemérito de las Américas, ­Fidel y los intelectuales”, continuará su periplo de gloria como la misma que acompaña a Fidel en su inmortalidad.(Tomado de Radio Cadena Agramonte)