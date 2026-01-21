El glaciar del Juicio Final pronto podría colapsar

Una embarcación científica con cerca de 40 investigadores partió recientemente desde Nueva Zelanda hacia la Antártida con el propósito de estudiar de cerca al glaciar Thwaites, conocido también como “el glaciar del Juicio Final”, informó The New York Times.

Con un tamaño comparable al del estado de Florida y un contenido de agua suficiente como para aumentar el nivel del mar global en más de 60 centímetros si llegara a derretirse, el glaciar Thwaites ya muestra un derretimiento acelerado debido al calentamiento global.

Su colapso podría comprometer la estabilidad de la capa de hielo de la Antártida occidental que lo rodea, lo que eventualmente elevaría los océanos entre 3 y 4,5 metros en los próximos siglos, causando daños en las comunidades costeras. Aunque este sería solo el peor escenario de varios imaginables, la amenaza es demasiado seria para ignorarla, especialmente porque algunos estudios indican que un evento similar pudo ocurrir hace unos 120 mil años.

El principal objetivo de la expedición, que durará alrededor de dos meses, es entender cómo el agua oceánica más cálida se está infiltrando bajo el glaciar, un proceso que está acelerando su derretimiento desde abajo. Para ello, los científicos planean perforar más de 800 metros de hielo para instalar sensores en el océano subyacente.

Asimismo, prevén utilizar un radar aéreo para observar el interior del hielo fracturado del Thwaites, así como colocar boyas sobre témpanos de hielo. También se equiparán focas con dispositivos para recopilar datos sobre la temperatura y la salinidad del océano en zonas donde los barcos no pueden llegar.

Dado que la superficie del glaciar está llena de grietas, los investigadores deberán encontrar primero un lugar seguro para acampar. Los instrumentos serán introducidos por agujeros de apenas 30 centímetros, con el riesgo de atascarse o de que se dañen los cables.

También existe la posibilidad de que el Thwaites arrastre los equipos más de 6 kilómetros en dos años, causando que estos se dañen. Según los especialistas, esto se debe a que el hielo del glaciar se mueve unos 9 metros cada día. Por otro lado, los datos se enviarán desde una torre de 3?metros sobre el glaciar, siempre con el riesgo de que una grieta que termine por tragarla.