Santiago de Chile.- «EL DEPORTE paralímpico cubano sigue creciendo», aseguró Raúl Fornés Valenciano, vicepresidente primero del Inder y jefe de la delegación que acaba de protagonizar un destacado desempeño en los VI Juegos Parapanamericanos Juveniles de Chile.

La Mayor de las Antillas, representada en solo cuatro deportes, se ubicó séptima por países con 29 medallas (12-13-4), saldo superior al obtenio en la edición de Bogotá 2023 (22/11-7-4). Brasil, Colombia, México, Chile, Ecuador y Venezuela se ubicaron delante en ese orden, con delegaciones amplias y con presencia en muchas de las disciplinas convocadas.

«Nuestros atletas se comportaron de manera increíble, incluso los de paratenis de mesa, aun cuando no alcanzaron medallas. Son muchachos muy jóvenes, que también demostraron garra, deseos de hacer, y tenemos en ellos un futuro por delante. Dejaron una buena imagen en la sede y en nosotros mismos. Con ellos tenemos que seguir trabajando».

De igual forma se refirió al parajudo, en el que nuestro representante de solo 14 años asistió con apenas unos meses de entrenamiento, pero tuvo una combativa presencia, lo que permite augurarle una buena proyección.

«El paratletismo fue la joya, con ocho medallas de oro, ocho de plata y dos de bronce con un trabajo muy bueno, excepcional, lo cual lo decimos con mucho orgullo», opinó.

«El cierre de las parapesas, con cuatro de oro, cinco de plata y dos de bronce, gracias a un equipo extraordinario. Unas niñas que han dejado a todos enamorados aquí, lo que demuestra que hay un futuro asegurado», indicó.

«En este deporte el último himno nacional que se escuchó para cerrar las competencias fue el cubano. Y eso también deja un sello, un mensaje de que el deporte paralímpico de Cuba sigue creciendo y que cuenta con material humano para avanzar», señaló.

Fornés Valenciano destacó la superior eficiencia en comparación con la edición anterior, de un 107 por ciento en cuanto al total de medallas contra el de participantes.

«Creo que ha sido casi un récord para nuestra delegación, y lo que vinimos a hacer aquí fue precisamente evaluar la reserva del deporte para personas con discapacidad en Cuba. Es un buen augurio, tenemos potencialidades, los resultados hablan por sí solos y es un compromiso seguir trabajando con estos muchachos, las nuevas generaciones, para asegurar el presente y el futuro», estimó.

«Creo que es un regalo para el pueblo de Cuba, y sobre todo para quienes han sufrido el embate del huracán de Melissa en el oriente del país Es la manera que estos muchachos han tenido para aportar su apoyo, su alegría y su granito de arena a la recuperación», sentenció. (Tomado de Jit)