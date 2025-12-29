Ejecutan en Granma reparaciones para la próxima zafra

Granma, Cuba. – Con vista a la venidera contienda, las empresas agroindustriales de la oriental provincia Granma optimizan la preparación de la próxima zafra, en la que proyectan elaborar más de 17 mil toneladas de azúcar.

Ese propósito productivo, con destino a la población y la industria alimentaria del territorio, ha demandado esfuerzos, recursos e iniciativas, esencialmente en el central Enidio Díaz Machado, de Campechuela, único en Granma que procesará materia prima para obtener azúcar.

De acuerdo con especialistas del sector azucarero territorial, las reparaciones generales en ese complejo productivo están a más del 90 por ciento de lo planificado y es adecuado en el equipamiento de corte, alza y trasportación.

La zafra azucarera en 2026 iniciará en tierras granmenses el venidero 15 de enero y constituye un desafío con gran trascendencia en lo económico, político y social. (Tomado de Radio Reloj)