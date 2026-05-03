Efectúan Plenaria de la Central de Trabajadores de Cuba en Santa Cruz del Sur

Santa Cruz del Sur, 30 abr.- La Plenaria de la Central de Trabajadores de Cuba (CTC), encuentro antesala por la celebración del 1ro de Mayo con la consigna la La Patria se Defiende, se efectuó en el cine Najasa este martes con representación de trabajadores de los 15 sindicatos de Santa Cruz del Sur.

La jornada estuvo presidida por Gerci Pacheco Puig, miembro del Buró Provincial del Partido Comunista de Cuba (PCC), las máximas autoridades políticas y gubernamentales de estos predios y Yailin Romero Armentero, secretaria general de la masiva organización en el municipio que lleva el legado de Jesús Menéndez, Lázaro Peña, Blas Roca Calderio y Fidel.

En varias oportunidades del encuentro vespertino los presentes pronunciaron consignas de apoyo incondicional a la defensa de las conquistas sociales en Cuba y de rechazo al injerencista bloqueo imperialista y al cerco energético impuesto por el presidente estadounidense Donald Trump.

Romero Armentero, en las palabras centrales de la Plenaria con motivo del Día Internacional del Proletariado Mundial, dio a conocer que el desfile obrero estará encabezado por las mujeres y hombres de la Salud Pública y sus familias. Puntualizó que se demostrará una vez más la indestructible unidad de todos los cubanos.