Dos equipos ya clasificados a postemporada de la 64 SNB

La Habana.- CON SUS respectivos triunfos de este jueves el monarca exponente, Leñadores de Las Tunas, y Cocodrilos de Matanzas aseguraron cupos a la fase de postemporada, en la 64 Serie Nacional de Beisbol.

Ambos conjuntos exhiben ahora saldo de 42 victorias, cifra que se torna inalcanzable para cualquiera de los restantes equipos que luchan a brazo partido por incluirse entre los ocho mejores del torneo.

De visita en el estadio 5 de Septiembre, los tuneros necesitaron decidir en Regla Schiller para imponerse 4×2 en 11 innings a Cienfuegos, complicado en su objetivo con cinco derrotas sucesivas.

El relevista Keniel Ferraz lanzó cinco sólidos episodios con apenas una carrera asimilada y se acreditó su octavo éxito.

También de visita, Matanzas superó 10×2 a Granma en el parque Mártires de Barbados, con violenta ofensiva de 16 jits.

Destacó al bate el antesalista Luis Ángel Sánchez, que se fue de 4-3 con dos carreras impulsadas. Quinto triunfo del zurdo Yamichel Pérez.

Leones de Industriales remontó para superar por tercera fecha consecutiva a Ciego de Ávila, ahora con pizarra de 9×3, y se mantuvo en la cuarta plaza igualado con Mayabeque (39-26).

Ariel Sánchez pegó su jit número 2216 en Series Nacionales y se ubicó en el sexto puesto de ese departamento en la historia de estos clásicos.

Mayabeque signó un importante doble triunfo ante Santiago de Cuba con pizarras de 7×0 y 6×5.

En el primero hubo lechada de José Ignacio Bermúdez, que tiró completo. En el segundo, el jonrón número 13 de Denis Laza dejó tendidos en el terreno a los indómitos.

En los restantes resultados, Holguín venció 4×3 a Isla de la Juventud, Sancti Spíritus 9×4 a Guantánamo, Villa Clara 6×3 a Artemisa y Camagüey 9×0 a Pinar del Río.

Tabla de posiciones: Las Tunas (42-21), Matanzas (42-26), Holguín (41-26), Industriales (39-26), Mayabeque (39-26), Sancti Spíritus (37-31), Cienfuegos (34-30), Artemisa (34-31), Pinar del Río (31-32), Granma (30-32), Santiago de Cuba (30-35), Villa Clara (25-30), Camagüey (29-39), Ciego de Ávila (24-34), Isla de la Juventud (21-46) y Guantánamo (17-50).(Tomado de Jit)