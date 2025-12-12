Listo Camagüey para la 35 Muestra Audiovisual El Almacén de la Imagen (+ Fotos)

Camagüey, 12 dic.- Del 18 al 21 de diciembre la Ciudad de los Tinajones se convertirá en el epicentro del cine joven cubano con la realización de la 35 edición de la Muestra Audiovisual El Almacén de la Imagen.

Este evento, auspiciado por la Asociación Hermanos Saíz (AHS) de Camagüey, logra consolidarse como uno de los principales espacios para la creatividad audiovisual en Cuba al ofrecer una plataforma para las nuevas generaciones de realizadores que buscan hacerse un lugar en el panorama cultural.

A lo largo de cuatro días la urbe acogerá una selección destacada de 60 obras en competencia, que abarcan los géneros de cortometrajes, documentales y videoclips. Este certamen se ganó un lugar privilegiado en el calendario cultural lugareño por su capacidad de visibilizar el talento emergente, el cual, desde su primera edición, se convirtió en un faro de innovación y originalidad dentro de la cinematografía nacional.

Uno de los momentos más esperados de la Muestra será la inauguración, que rendirá homenaje al Instituto Cubano del Arte e Industria Cinematográficos (Icaic), acompañado de un espectáculo inspirado en el emblemático cortometraje 20 años, que marcará el tono para los días de proyecciones y encuentros que le seguirán.

La relación histórica entre el Icaic y los cineastas cubanos es innegable, y este gesto refuerza el compromiso del evento con la preservación y promoción de la memoria cinematográfica de la isla.

Además de las proyecciones, El Almacén de la Imagen ofrecerá una serie de talleres especializados destinados a enriquecer el conocimiento de los creadores.

Entre ellos destacan el de Guion, impartido por el experimentado Amílcar Salatti; y el de Producción de Carpetas, dirigido por la reconocida Rosa María Rodríguez. Estas iniciativas brindan herramientas técnicas, fomentan el intercambio de ideas y la creación de redes entre los cineastas jóvenes, fortaleciendo el desarrollo de un cine contemporáneo y plural.

También destaca el estreno del documental La Tierra de la Ballena, del director Armando Capó, una obra que promete ofrecer una visión única y profunda sobre un tema poco explorado, con un enfoque narrativo que une la tradición y la contemporaneidad de las comunidades cubanas.

Marianne Portuondo Méndez, integrante del Comité Organizador, explicó que se otorgarán 15 premios, entre ellos el Luces de la Ciudad, además de reconocimientos colaterales que suman este año uno que otorgará la Unión de Periodistas de Cuba en Camagüey como ejemplo de la colaboración entre ambas organizaciones que afianzan nexos científicos y culturales.

A lo largo de su historia El Almacén de la Imagen demostró ser mucho más que un simple festival de cine, se convirtió en un espacio clave para la formación, la visibilización y el crecimiento de nuevas generaciones de cineastas.

Con su enfoque en la creación joven la Muestra se erige como un verdadero motor de cambio que impulsa el cine joven cubano y ofrece a los realizadores la oportunidad de presentar sus trabajos ante un público amplio y diverso.

Este encuentro, organizado por la AHS de Camagüey, se mantiene como un pilar fundamental en la evolución del cine en Cuba, reflejo de la creatividad de los jóvenes y la capacidad de la nación para generar propuestas cinematográficas que rompen con los convencionalismos y exploran otras formas de narrar.

Con una programación rica en propuestas y un ambiente de colaboración, El Almacén de la Imagen se perfila, una vez más, como un evento imprescindible para todos los amantes del cine y la cultura en Cuba. (Tomado de Radio Cadena Agramonte)