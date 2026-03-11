Cuba degustó el café y creció en VI Clásico Mundial de Beisbol

La Habana.- A PURO jonrón, Cuba venció hoy a Colombia y marcha invicta (2-0) por el grupo A del VI Clásico Mundial de Beisbol (CMB), con sede en el Estadio Hiram Bithorn, de San Juan, Puerto Rico.

La escuadra cafetera, que exhibía dos derrotas sucesivas y con este descalabro se despidió del certamen, abrió el pizarrón en el primer inning sin conectar imparables, al aprovechar tres bases por bolas del abridor Denny Larrondo y un error del receptor Omar Hernández en tiro a segunda, en un intento de robo de bases.

Pero la escuadra del mentor Germán Mesa ripostó en ese mismo episodio con sólido racimo de cuatro carreras, remolcadas por dos cuadrangulares: uno de Ariel Martínez con dos corredores en bases -por boleto y pelotazo-, y otro solitario de Erisbel Arruebarrena, todo frente al abridor y derrotado Luis Patiño.

Larrondo se fue sin permitir jits en dos episodios; Yariel Rodríguez, primer rescatista, se mantuvo intocable durante dos episodios, con tres ponches.

Pero el gigante y veloz Pedro Santos no controló sus comandos, no caía bien con sus movimientos, regaló tres boletos y nos pareció que Mesa debió sustituirlo mucho antes del que concedió abriendo el sexto capítulo.

Lo levantó de la lomita, encaramó al zurdo Darién Núñez, quien permitió doblete de Gustavo Campero y elevado de sacrificio de Tito Polo, que trajo la segunda anotación colombiana.

Darién Nuñez logró cerrar ese capítulo, pero en su parte baja un error del jardinero central Tito Polo le permitió a Cuba anotar tres más en el sexto, dos de ellas remolcadas por un triple del veloz intermedista Yiddi Cappé ante un envío de Ezequiel Zabaleta.

Por segundo juego consecutivo, Enmanuel Chapman no pudo controlar sus envíos, y en el séptimo inning, los canaleros cristalizaron dos anotaciones aprovechando par de boletos, similar cantidad de imparables y un pelotazo con almohadillas repletas.

Luis Romero consiguió detener la “rebelión” sudamericana. Del resto se encargaron Yoan López y Raidel Martínez, quienes lanzaron octavo y noveno inning sin máculas, respectivamente.

Los lanzadores cubanos concedieron 10 bases por bolas.

Nota discordante: en el octavo, el experimentado Guibert, quien estaba en primera base, detuvo la velocidad de su corrido, luego de una potente línea de Moas que consideró se iba de jonrón. Aplaudía y le dedicaba vítores a su compañero, cuando se percató que la bola chocó contra la barda. Apenas llegó a tercera base, cuando parecía que podía anotar.

Cuba disputará este lunes su tercer partido del Clásico Mundial, como rival del anfitrión Puerto Rico. Mesa anunció al zurdo Julio Robaina con la responsabilidad de abridor. (Tomado de Jit)