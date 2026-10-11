El estadio Sandino de Santa Clara será la primera instalación deportiva de Cuba con energía solar fotovoltaica

Santa Clara, 11 oct.- El estadio de Béisbol “Augusto César Sandino”, sede de los Leopardos Azucareros de Villa Clara en las Series Nacionales de la pelota cubana, será la primera instalación deportiva en Cuba con energía solar fotovoltaica, lo cual posibilitará mayor autonomía energética.

Este viernes comenzó el proceso de montaje y colocación de los 80 paneles solares en el techo del recinto beisbolero.

Los mismos son montados a la derecha del home play. Según estudios es la zona de menos conexiones de foul, aunque también tendrán una malla protectora.

Los 60 kilos de energía que generarán los paneles solares, será para las dependencias del interior del estadio.

Próximamente también llegarán al Sandino de Santa Clara dos baterías de grupos electrógenos de diésel de 69 kilos, que generarán la energía necesaria para el funcionamiento del alumbrado artificial de tecnología leed que será instalada y la pizarra lumínica del jardín central, que brinda toda la información del juego a los aficionados. (Tomado de Cubadebate)