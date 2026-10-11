Camagüey: proyecto en Florida por respaldo energético a servicio médico

Camagüey, 11 oct.- El Consejo de la Administración Municipal en Florida, territorio ubicado a unos 36 kilómetros al centro-oeste de la ciudad de Camagüey, impulsa un proyecto estratégico en busca de la soberanía energética en la Sala Hemodiálisis del Hospital Leopoldo Rey Sampayo, la cual que garantiza la asistencia a pacientes con insuficiencia renal crónica, tanto del territorio como de demarcaciones vecinas.

Esa convocatoria del gobierno local llamó a la participación solidaria y voluntaria de los actores económicos, tanto estatales como privados, con el propósito de contribuir a los costos de una inversión indispensable para la vida, refleja en su página web la emisora Radio Florida.

La iniciativa se sustenta en las actuales transformaciones económico-sociales en marcha en el país, promueve el compromiso social como la vía más efectiva para paliar el impacto del bloqueo del gobierno de Estados Unidos, y pone como centro la protección delos enfermos renales frente a las interrupciones eléctricas, debido la situación de las plantas generadoras y la baja disponibilidad de combustible para los grupos electrógenos, agrega la publicación digital.

El proyecto moviliza la solidaridad humana, uno de los recursos movilizadores más importantes de los cubanos en medio del complejo contexto, para transformar la matriz energética del área de Nefrología del Hospital Pediátrico de Florida y asegurar la funcionamiento de un servicio médico vital.

Este sector, al igual que disímiles áreas de la vida en general en la nación antillana, no escapa de la feroz incidencia del bloqueo económico, comercial y financiero de la administración estadounidense, que se ha agudizado por medio de la imposibilidad del acceso a combustibles al país y una guerra hostil contra los países que comercien con la isla caribeña.

Ante ese tipo de atentados a la vida y a la estabilidad nacional, los cubanos no se detienen y buscan respuesta y anteponen su resistencia y esfuerzo.

Un ejemplo fehaciente lo constituyen las inversiones y proyectos que apuntan hacia la soberanía energética, mediante el aprovechamiento de las fuentes renovables de energía, donde apoyan muchos estados, gobiernos y pueblos, entre ellos China, Rusia, México, y otras naciones amigas. (Por: Redacción Corresponsalía Camagüey | Foto: tomada de la página web de Radio Florida) (Tomado de la Agencia Cubana de Noticias)