Díaz-Canel agradece recaudación de fondos de Vietnam para Cuba

La Habana, 16 ago.- Miguel Díaz-Canel, Primer Secretario del Comité Central del Partido Comunista de Cuba y Presidente de la República, agradeció este sábado la recaudación de fondo promovida por la Cruz Roja de Vietnam para Cuba.

Es una donación que nos honra por venir de un pueblo laborioso y heroico, que fue capaz de levantarse tras varias guerras y hoy deslumbra al mundo con su sostenido progreso, declaró en mandatario en la red social X.

Díaz-Canel resaltó la generosidad del pueblo vietnamita y calificó la iniciativa como un acto de amor.

En declaraciones a la prensa, Rogelio Polanco Fuentes, embajador de Cuba en Vietnam, expresó la más conmovedora gratitud a las autoridades y al pueblo de Vietnam por esta demostración de solidaridad y de la relación histórica entre los dos países.

Aseguró que este es un llamado a la solidaridad internacional a que los pueblos puedan unirse para expresar de manera nítida, sincera y contundente el amor que sentimos cuando una nación está siendo agredida, como lo está siendo hoy la nación cubana.

No se puede lograr lo vivido en estas últimas horas si no existe un entrañable sentimiento que una a nuestros pueblos, un legado forjado por varias generaciones de líderes encabezados por el presidente Ho Chi Minh y el Comandante en Jefe Fidel Castro Ruz, añadió el diplomático.

Medios locales indican que la meta fijada inicialmente por la campaña era recaudar 65 mil millones de dongs (más de dos millones 470 mil dólares) y la cual fue duplicada cuando los aportes hechos por aportes más de 598 mil 368 personas y entidades sumaron 125 mil 320 millones de dong (unos cuatro millones 770 mil dólares).

En la ceremonia de lanzamiento de la campaña, el miércoles 13 de agosto, las autoridades vietnamitas indicaron que esta acción demuestra la tradición de humanidad del pueblo vietnamita y la profunda amistad entre los pueblos de Vietnam y Cuba. (Tomado de Radio Habana Cuba)