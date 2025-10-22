Putin supervisa ejercicio de las fuerzas nucleares estratégicas rusas

«Bajo el liderazgo del comandante supremo de las Fuerzas Armadas de Rusia se realizó un entrenamiento de las fuerzas nucleares estratégicas con sus tres componentes: terrestre, marítimo y aéreo», indicó el parte de la presidencia.

Los ejercicios implicaron el lanzamiento de prueba de un misil balístico intercontinental Yars desde la base espacial de Plesetsk, ubicada en el noroeste del país.

Según la nota del Kremlin, tras volar unos seis kilómetros el proyectil impactó en el lugar previsto en el área de pruebas Kura, en la península de Kamchatka, en el extremo oriental de Rusia.

En el contexto de los entrenamientos, el submarino de propulsión nuclear Briansk disparó desde el mar de Barents un misil balístico intercontinental Sineva que también impactó en la zona de pruebas Kura.

Las maniobras involucraron además a los bombarderos estratégicos Tu-95 MS que lanzaron misiles de crucero. «Todas las misiones de los entrenamientos se cumplieron», precisó la nota del Kremlin. (Tomado de Prensa Latina)