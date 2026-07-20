Desarrollan acto de graduación del Centro Universitario Municipal Vertientes

Vertientes, Camagüey, 19 jul.- El acto de graduación del curso regular diurno 2025-2026 del Centro Universitario Municipal (CUM) se desarrolló en el Instituto Politécnico Agropecuario Cruce de la Trocha, luego de depositada una ofrenda floral en el busto de José Martí.

La ocasión fue propicia para reconocer el esfuerzo de todos los estudiantes y el claustro de profesores en el período lectivo concluido, que por encima de las dificultades económicas que enfrenta el país no cerró sus puertas.

Así lo reconoció el doctor en ciencias Julio Madera Quintana, rector de la Universidad de Camagüey Ignacio Agramonte Loynaz, quien convocó a tres principios permanentes: rigor científico, creatividad y humildad para incentivar el progreso en el territorio.

Recibieron el título de manos de Danelis Díaz Sosa, primera secretaria del Partido Comunista de Cuba en el territorio, y la máster en ciencias Ángela Aurora Rabí Baldoquín, directora de CUM, los mejores graduados en las distintas especialidades: Educación Primaria, Cultura Física, Agronomía, Contabilidad y Finanzas, Ingeniería en Procesos Agroindustriales. (Tomado de Radio Cadena Agramonte)