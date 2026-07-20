Empresa Agroindustrial de Minas incrementa rentabilidad

Camagüey, 19 jul.- Con la implementación de estrategias que permiten disminuir las pérdidas económicas en el complejo escenario que vive el país, la Empresa Agroindustrial Noel Fernández, del municipio de Minas, incrementa su rentabilidad en aras de un mayor desarrollo de las producciones.

Oliarquis Pousa Hernández, director de la entidad, explicó que durante la actual campaña de siembra de primavera en ese territorio, sede de las actividades centrales en la provincia por la efeméride del Moncada, se potencia el uso de la tracción animal para la preparación de áreas de poca extensión con los cultivos principales de ciclo corto.

En cuanto a la producción de carne, destacó, se entregaron a la industria más de 38 toneladas del alimento con un impacto positivo en el consumo social del municipio, donde están creadas las condiciones para lograr mayor cobertura en la entrega a otros segmentos de la población.

Con relación a la entrega de leche a los diferentes destinos, Pousa Hernández significó que la cifra supera los 617 mil litros, con un esfuerzo en lograr mayor presencia del alimento en la capital municipal, donde existen gran cantidad de niños y hay menos bases productivas enclavadas.

A partir de la implementación en el país de las 167 medidas relacionadas con el perfeccionamiento de la economía, en Minas la Empresa Agroindustrial Noel Fernández también trabaja en aras del encadenamiento con el proyecto chino PICLA aprovechando las potencialidades del territorio, lo cual favorecerá fundamentalmente al sector agropecuario. (Tomado de Radio Cadena Agramonte)