Conceden a Virgilio López Lemus el Premio Nacional de Literatura

La Habana, Cuba. – Este viernes el jurado del Premio Nacional de Literatura decidió distinguir, por unanimidad, al poeta Virgilio López Lemus con tan importante lauro.

El jurado, presidido por Miguel Barnet e integrado por Nancy Morejón, Waldo Leyva, Alberto Marrero y José Manuel Espino, sesionó en el Centro Cultural Dulce María Loynaz, donde evaluaron varias propuestas, entre las que primó la de López Lemus (Fomento, Sancti Spíritus, 1946), poeta, ensayista, crítico literario y de arte, traductor, profesor universitario, investigador literario y Doctor en Ciencias Filológicas, por la Universidad de La Habana.

El también profesor universitario y Académico de Mérito de la Academia de Ciencias de Cuba, ha editado y escrito decenas de títulos.

Laboró por más de veinte años como Investigador Titular en el Instituto de Literatura y Lingüística de Cuba. Ha sido jurado de los más importantes concursos nacionales y extranjeros. Actúa en tribunales académicos y ha ofrecido conferencias y lecturas poéticas en universidades e instituciones culturales de Cuba y de otras naciones.

Algunos de sus textos han sido traducidos y publicados en al menos 7 idiomas; y él mismo se ha desempeñado como traductor del portugués al español.

Durante años ha dejado su impronta en el ámbito literario nacional y también en universidades e instituciones como la Sociedad Económica de Amigos del País, en las fundaciones Alejo Carpentier y Nicolás Guillén, así como en el Consejo Nacional de la UNEAC, organización a la que ingresó en 1983 y donde ha ocupado diversas responsabilidades. (Tomado de Radio Reloj)