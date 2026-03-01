Estudiante de escuela vocacional de arte de Camagüey recibe clases en localidad santacruceña

Santa Cruz del Sur, 28 feb.- Leonoris Alexa Paján Reitor, estudiante de séptimo grado de la Escuela Provincial Vocacional de Arte Luis Casas Romero, hace breves días recibe clases y prácticas de teoría y solfeo en percusión con músicos de la Banda de Conciertos de Santa Cruz del Sur.

La adolescente, como otros compañeros de grupos, residentes en municipios distantes de la cabecera provincial, tiene por el momento que permanecer en su terruño debido a problemas con el transporte a causa de la baja disponibilidad de combustible.

Desde sus entornos habitacionales, los discípulos de las distintas especialidades de música que se imparten en el centro agramontino, continúan el indispensable aprendizaje, como parte de las medidas aprobadas a causa también de la compleja situación electroenergética agudizada por el cerco yanqui.

La santacruceña Leonoris Alexa, quien sintió vocación por la percusión desde el quinto grado a través de programas de la televisión cubana de corte musical, repasa a diario la teoría y el solfeo con la clarinetista Evelin Almenarez Suárez y el baterista José Ángel Torres Fornaris (Changui), integrantes de la centenaria institución cultural y asiste a clases a la secundaria básica Camilo Cienfuegos donde fue reubicada.