Festival Jazz Plaza 2026 revela detalles y cartel distintivo

La Habana, 8 nov.- Los organizadores del 41 Festival Internacional Jazz Plaza, a celebrarse del 25 de enero al 1 de febrero de 2026 en Cuba, revelaron hoy en conferencia de prensa su cartel, spot y tema musical oficiales.

La imagen distintiva de este año refleja la alegría del Jazz Plaza y toma inspiración de la obra Guateque, una petición especial nuestra al prestigioso artista visual cubano Alfredo Sosabravo, quien recientemente celebró su cumpleaños 95, anunció el presidente del evento internacional, Víctor Rodríguez, en el Salón 1930 del Hotel Nacional.

El pianista Roberto Fonseca junto a los reconocidos artistas Bobby Carcassés, Alain Pérez, Isaac Delgado, Los Muñequitos de Matanzas y jóvenes estudiantes de las escuelas de arte protagonizan el tema musical de este año, titulado La rumba me llama.

Lo más difícil para mí siempre es elegir a los músicos, si pudiera los llamaría a todos; hacer la canción es un reto porque es como la cara del evento y esta vez, nuestra intención es rendir tributo a las escuelas de arte, confesó Fonseca.

La juventud es protagonista esta edición y por primera vez se incorpora la oriental provincia de Holguín; Víctor Rodríguez confesó que las expectativas de complacer al público de esa región de Cuba afectado por el huracán Melissa son muy altas.

Hasta el momento se confirmó la asistencia de 220 artistas internacionales y jóvenes cubanos residentes en el exterior, así como de las figuras Frank Fernández, Nachito Herrera, Harold López-Nussa, la Orquesta Sinfónica Nacional, los hermanos Pacheco, Rolando Luna, Héctor Quintana y un gran porcentaje del alumnado artístico juvenil.

El 60 o 70 por ciento de los conciertos están confirmados y estaremos celebrando el aniversario 50 del grupo Síntesis, créanme, aún si no viniera nadie excepto los nuestros que residen en el exterior, de todas maneras, sería tremendo festival, aseveró Rodríguez.

Hemos crecido desde la música, las artes visuales, la fotografía y el cine, y eso nos invita a seguir pensando el encuentro como una gran plataforma de las artes, donde enero se convierte en el Festival Jazz Plaza no sólo de La Habana, también de Holguín, Santiago de Cuba, Santa Clara y un poco más allá, finalizó la presidenta del Instituto Cubano de la Música, Indira Fajardo. (Tomado de Radio Cadena Agramonte)