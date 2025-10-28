Cubanas se llevan un bronce de Liga de Naciones de Pelota Vasca

La Habana, 28 oct.- Las cubanas Daniela Darriba y Wendy Durán escalaron el podio de la I Liga de Naciones de Frontón 30 metros, con sede en Aguascalientes, México, tras ganar la medalla de bronce en la modalidad de doble del frontenis.

La pareja antillana dominó 2-0 (15-9 y 15-14) a las chilenas Natalia Bozzo y Magdalena Muñoz, en disputado choque celebrado en el Club Campestre de la urbe azteca.

Al triunfo de las muchachas se sumó la clasificación de la dupla masculina de frontenis al Campeonato Mundial Absoluto Pelota Vasca de Venado Tuerto 2026, en Argentina.

Alejandro González y Yoan Martínez quedaron en el sexto puesto, posición que les aseguró el boleto. Antes Duran y Darriba habían firmado su presencia como pareja en el frontenis de la cita universal, y la segunda sumó un boleto en la de paleta con pelota de goma.

Luego de estos resultados, Cuba se despidió del torneo con el objetivo sobrecumplido de conseguir, al menos, un cupo en una de las dos especialidades.

La Liga de Naciones de Frontón 30 metros concluyó este sábado con los duelos por la medalla de oro, pactados en horario nocturno.

España y México resultaron las grandes protagonistas del certamen, al llegar a las finales para cada sexo en las dos modalidades convocadas. (Tomado de Radio Cadena Agramonte)