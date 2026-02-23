Lula rechaza “nueva Guerra Fría” al abordar encuentro con Trump

Brasil, 23 feb.- En conferencia de prensa al término de una visita de Estado de tres días a la India, el mandatario adelantó que espera reunirse con Trump en la primera semana de marzo en Washington, con una agenda centrada en comercio, inversiones, inmigración y cooperación universitaria.

“Quiero decirle al presidente Trump que no queremos una nueva Guerra Fría. No queremos interferir en ningún otro país, queremos que todos sean tratados en igualdad de condiciones”, subrayó Lula ante periodistas en Nueva Delhi.

El gobernante brasileño, quien ha expresado diferencias con Washington en temas como los aranceles y decisiones de política exterior, evitó comentar el fallo de la Corte Suprema de Estados Unidos que anuló buena parte de las tarifas impuestas a productos globales, posteriormente sustituida, según anunció Trump, por gravámenes del 15 por ciento bajo otro marco legal.

No obstante, consideró que hubo “un alivio” para países que enfrentaban tasas de 40 y 50 por ciento, y se mostró convencido de que la relación bilateral “volverá a la normalidad”, al advertir que eventuales impuestos a bienes brasileños podrían generar inflación y afectar al propio pueblo estadounidense.

Durante el balance de su visita a la India, Lula destacó el momento que vive Brasil en el escenario internacional y defendió la diversificación comercial.

“No tenemos preferencia comercial. Tenemos intereses comerciales y los haremos con quien quiera hacerlos, siempre que sea una política de ganar-ganar”, afirmó.

El presidente recordó que en poco más de tres años su gobierno abrió más de 520 nuevos mercados para productos brasileños y señaló que el comercio exterior del país ronda actualmente los 649 mil millones de dólares, con la meta de alcanzar el billón en el futuro.

Con respecto al vínculo con la India, resaltó el acuerdo con el primer ministro Narendra Modi para elevar el intercambio bilateral a 20 mil millones de dólares hacia 2030, e incluso expresó optimismo en llegar a 30 mil millones, tras superar en 2025 por primera vez los 15 mil millones.

Lula también defendió el fortalecimiento del grupo BRICS como herramienta para equilibrar la geopolítica global y reiteró la necesidad de reformar la Organización de las Naciones Unidas, en particular su Consejo de Seguridad, para incluir a más países de África, América Latina y Asia.

“El mundo necesita más representatividad y eficacia en la ONU”, sostuvo, al mencionar a naciones como India, Brasil y México como posibles integrantes permanentes de un Consejo ampliado.

Tras la agenda en Nueva Delhi, el mandatario brasileño partió hacia Corea del Sur, donde permanecerá hasta el 24 de febrero.(Tomado de Radio Cadena Agramonte)

